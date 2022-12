Alex Schoonvaere (KWS Adinkerke – 4A): “We hebben nog iets recht te zetten”

Wie enkele maanden geleden voorspelde dat KWS Adinkerke na dertien speeldagen samen met KV Koksijde-Oostduinkerke, NSVD Handzame en SVD Kortemark aan de leiding zou staan in vierde provinciale A is een helderziende.

“Uiteraard verwachtte ik niet dat we het zo goed zouden doen”, opent coach Alex Schoonvaere (56). “Ik hoopte op een rustig seizoen ergens in de middenmoot, want het was de bedoeling om na een rampjaar het elftal terug op te bouwen. Zo zie je maar dat in voetbal niets onmogelijk is zolang je maar plezier beleeft op het veld. Er zijn twee nieuwe jongens bijgekomen, maar verder is mijn groep zo goed als ongewijzigd tegenover vorig seizoen. Het grote verschil zit hem in de beleving. Op training is het leuk en werken we goed. De neuzen staan allemaal in dezelfde richting en we zetten elke week collectief sterke prestaties neer.”

“Zondag komt E. Jonkershove op bezoek. We hebben nog iets recht te zetten tegen dat team. Enkele maanden geleden verloren we ginds met 8-1. Ik ben er zeker van dat mijn spelers deze vernedering nog niet vergeten zijn”, besluit Alex Schoonvaere. (PDC)

Zondag 18 december om 13.30 uur: WS Adinkerke – Eendracht Jonkershove.