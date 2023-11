Alessio Debruyne (KVKO): “Samen met de club groeien”

Het aantal voetballers dat hun club gedurende hun hele carrière trouw blijft is heel dun gezaaid. Niettemin loopt er bij KV Koksijde-Oostduinkerke (KVKO) iemand rond die van plan is om altijd te blijven spelen bij de club waar hij vele jaren geleden voor het eerst zijn voetbalschoenen aanbond.

Alessio Debruyne (24) speelde bij de beloften van VV Oostduinkerke toen het project KVKO enkele jaren geleden werd voorgesteld. “Ik heb er toen geen seconde aan gedacht om naar een andere club te verhuizen, want ik woon in Oostduinkerke en voel me hier thuis. KVKO is wat mij betreft de mooiste club uit de regio. We trainen en spelen onze wedstrijden in ideale omstandigheden en de sfeer binnen de vereniging is optimaal. Waarom zou ik dan naar een andere club verhuizen?”

Het is een publiek geheim dat het de ambitie is van KVKO om zo snel mogelijk te promoveren en op termijn weer een plaats in te nemen in tweede of eerste provinciale. “De doelstellingen van de club stroken volledig met mijn ambitie”, gaat de rechtsachter van KVKO verder. “Ik wil heel graag over enkele jaren in een hogere reeks voetballen en ik ben er zeker van dat dit zal lukken met KVKO. Ik wil het liefst samen met de club groeien, zodat ik hier zo lang mogelijk kan blijven voetballen.”

“We hebben vorig seizoen op het nippertje de promotie gemist, maar die ontgoocheling is ondertussen al lang doorgespoeld. We doen het dit jaar heel goed en kijken enkel naar onszelf. Over titel en promotie praten we niet, we focussen op de volgende wedstrijd. We onderschatten geen enkele ploeg, want elke tegenstander wil winnen tegen KVKO. Dat is het lot van de titelfavoriet.”

Achtervolgers

Zondag staat een confrontatie met eerste achtervolger EG Gistel op het programma. “Een duel dat we absoluut moeten winnen als we de kloof met de achtervolgers willen uitdiepen. Thuis zijn we op ons kunstgrasveld moeilijk te kloppen, maar we blijven op onze hoede. Het seizoen is nog lang en er kan van alles gebeuren”, besluit Alessio Debruyne. (PDC)

Zondag 12 november om 15 uur: KV Koksijde-Oostduinkerke – EG Gistel