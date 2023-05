Aleksandar Janevski (VV Westkapelle – 4B): “We zijn klaar voor de laatste hindernis”

Een beetje geluk wordt gretig aanvaard. Zo hoefden de jongens van Frederik Peel niet aan te treden in de halve finale van de eindronde. WS Zarren gaf immers forfait. Ze moeten nog één wedstrijd afhaspelen vooraleer hun grote droom in vervulling gaat: een trip naar SVD Kortemark. Aleksandar Janevski heeft zijn huiswerk gemaakt. “Bij Kortemark is James Bonte topscorer met 12 doelpunten. Ooit voetbalde ik nog samen met hem in Hertsberge. Het wordt geen hapklare brok, maar we popelen om te promoveren. Die laatste hindernis mag gewoon niet mislukken. We zijn er klaar voor en trainen dat de stukken eraf vliegen.”

“We beschikken trouwens over een prima uitgebalanceerd geheel. Zelf treed ik aan als schaduwspits achter Thijs Rabaut, die liefst 45 keer scoorde. Hij kon enkele keren niet aantreden door blessures, zo niet had hij ongetwijfeld de kaap van de 50 overschreden. Zelf lukte ik 16 goals en ongeveer evenveel assists. Toen ik, na een sabbatperiode, bij het begin van de competitie voor Westkapelle koos, had ik nooit kunnen denken zo vlot geïntegreerd te geraken. Ook onze defensie staat op punt met als vlekkeloze organisator Frederik Ingelbeen. We carpoolen samen vanuit Ruddervoorde en werden vrienden. Het is zalig om gedurende het ritje van een halfuur lekker over voetbal te keuvelen.”

Sterke wapens

“Als we promoveren dan zullen we ongetwijfeld geen gek figuur slaan. De ruggengraat van ons geheel blijft behouden, net als onze scoringsmachine. Daarenboven beschikken we met T1 Frederik Peel en assistent Ulrik Maertens over heel sterke wapens. Op tactisch vlak doen zij meer dan eens een wedstrijd kantelen. Als wij promoveren, bieden wij vast en zeker toegevoegde waarde aan de hogere reeks.” (JPV)

Zondag 14 mei om 15 uur: SVD Kortemark – VV Westkapelle.