Wesley Deschacht (SC Lombardsijde 3A): “Dit mag niet meer mislopen voor de titel”

SC Lombardsijde won zondag de sleutelwedstrijd tegen concurrent Geluveld met 2-1. De kustploeg heeft nu, met één wedstrijd minder gespeeld, zes punten voorsprong. De Lombarden willen tegen Roeselare, Merkem en Adinkerke negen op negen halen, voor een titel in schoonheid.

“De kapitale match tegen Geluveld hebben we verstandig aangepakt”, zegt coach Wesley Deschacht. “We hebben daarmee een serieuze stap naar de titel gezet, maar er komen nog lastige weken. We moeten de rest van het seizoen afwerken met een beperkte kern van zestien spelers.”

Zondag speelt SC Lombardsijde uit bij Roeselare B en Deschacht is op zijn hoede: “Roeselare B kon de voorbije weken een beroep doen op spelers uit de A-ploeg en strijdt voor het behoud. Het kan dus een gevaarlijke verplaatsing worden voor ons, zeker met zoveel afwezigen. Ik kan er zelf ook niet bij zijn, want de wedstrijd van KV Oostende, waar ik videoanalist ben, werd verplaatst naar zondagnamiddag.”

“Ik heb echter het volle vertrouwen in mijn assistent Raf Mesotten en in de spelersgroep. De ambitie om die titel te pakken is groot. Nu mag het niet meer mislopen. We hebben alles in eigen handen.”

Primeur

Wesley Deschacht blijft volgend seizoen trainer van SC Lombardsijde, dat dan het 75-jarig bestaan van de club mag vieren.

“Het vertrek van de broers Demeyere zal een aderlating betekenen voor de spelersgroep, maar we hebben al goed werk geleverd op de transfermarkt. We willen – voor het eerst in het bestaan van de club – promoveren naar tweede provinciale en daar een goed figuur slaan. Als club hebben we onze eigen koers gevaren, tegen de fusieplannen van de gemeente Middelkerke in.”

“Nu moeten we nog even het hoofd koel houden. En negen op negen in de resterende drie wedstrijden zou natuurlijk de max zijn.”

