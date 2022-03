Wesley Deschacht lonkt met SC Lombardsijde naar tweede provinciale: “De spelers zijn gretig, het vertrouwen is groot”

De ruime zege van SC Lombardsijde, de leider in derde provinciale A, zondag tegen Proven (5-0), de nummer 5 in de rangschikking, doet het beste verhopen voor de rest van de competitie. Trainer Wesley Deschacht hoopt dat hij met de kustploeg, voor het eerst in het 75-jarig bestaan, in tweede provinciale zal mogen spelen.

“We waren op onze hoede voor de thuiswedstrijd tegen Proven, een ploeg die nog steeds op de vijfde plaats staat”, vertelt Wesley Deschacht, die zijn taak van videoanalist bij KVO combineert met het trainerschap bij SC Lombardsijde. “Gelukkig openden we vlug de score, en spits Kevin Demeyere was formidabel met vier doelpunten. Dat geeft vertrouwen voor de wedstrijden die nog op het programma staan.”

“We mogen de wedstrijd van zondag op Keiem niet onderschatten. Er wordt gespeeld op een slecht terrein en dat maakt het voor ons niet makkelijk. Op zondag 3 april volgt dan de wedstrijd van de waarheid, thuis tegen onze grootste tegenstander, Geluveld – dat vorige zondag ging winnen op het veld van Beselare, ook een club uit de top vijf. Het verschil bedraagt nu vijf punten, maar Geluveld heeft één wedstrijd minder gespeeld. Dat betekent dat we thuis niet mogen verliezen. Het wordt echt spannend, want Geluveld is een taaie tegenstander.”

De club bestaat 75 jaar. Promotie zou een schitterend cadeau zijn

Alleen doorgegaan

SC Lombardsijde viert dit jaar zijn 75-jarig bestaan. “Uiteraard zou het een schitterend cadeau zijn, mocht de club voor het eerst in tweede provinciale kunnen spelen”, klinkt het.

“We maken er werk van, maar we zullen de titel of de promotie niet cadeau krijgen”, weet Wesley Deschacht. “Normaal gezien blijf ik ook volgend seizoen trainer bij SC Lombardsijde, dat als club fier is tegenover de gemeente Middelkerke, die liever een grote fusie gezien had. De Lombarden verkozen alleen door te gaan en tot nu toe is dat een succes. Alles is nog mogelijk.”

“Het is nu al geweten dat de spelersgroep er anders zal uitzien. Doelman Jeffry Demeyere verlaat de club en ook Neal Moss vertrekt, naar KSV Bredene. Er wordt werk gemaakt van transfers. Jens Brouns, doelman van Vamos Zandvoorde, komt Demeyere vervangen. Verdedigers Shaun Vanhoutte, Brian Vansevenant en Sam De Ruyter worden ook aangekondigd en er is nog versterking op komst.”

“De spelersgroep is gretiger dan ooit. Het vertrouwen is groot. We moeten nog enkele weken volhouden. En dan weten we of we de spong naar tweede provinciale mogen maken.” (FRO)