“We waren twee handen op een buik”: Marc Dawyndt en Karel Tanghe halen herinneringen op aan hun overleden vriend Jan Merlevede

Komende zondag is er in derde provinciale A de wedstrijd KVKO A – Dosko Beveren. De beide trainers Marc Dawyndt (51) en Karel Tanghe (47) kennen elkaar heel goed van toen ze samen bij Koksijde actief waren. Wij brachten de twee samen voor een dubbelinterview, waar ze herinneringen ophaalden aan wijlen Jan Merlevede.

Marc en Karel speelden een seizoen samen bij Koksijde. Daarna nam Marc de rol van T2 op zich en bleef Karel nog enkele jaren actief als captain. In 2009 sloeg het noodlot toe in de club. T1 Jan Merlevede – met wie zowel Marc als Karel een nauwe band had – overleed onverwacht in de nacht van 4 op 5 april 2009 in zijn slaap, na de match tegen WS Lauwe.

Hoe kwam dat nieuws bij jullie binnen?

Marc: “Ik werd ’s morgensvroeg opgebeld door voorzitter Ronny Hiele. Ik kreeg de opdracht om de spelers in te lichten en die dag kwamen we nog samen op ons veld.”

Karel: “Ik had een heel goeie band met Jan, we waren twee handen op een buik. Elke week telefoneerden we minstens een uur over de ploeg en de wedstrijd. Samen met enkele andere spelers gingen we vaak na de wedstrijden naar de Calypso.”

Marc: “Er waren dat seizoen nog drie matchen te spelen en we deden volop mee voor de titel in vierde klasse. Na een zeven op negen tegen Petegem, Tamines en Brakel werden we kampioen. Ik nam samen met keepertrainer Koen Vandamme over, maar het waren vooral de spelers die ons toen naar de titel geloodst hebben.”

Het jaar daarop scheidden jullie wegen?

Marc: “Ik wilde geen T2 meer zijn en ging twee seizoenen aan de slag bij de beloften in derde klasse.”

Karel: “Ik bleef nog enkele jaren in Koksijde en beëindigde mijn carrière op 37-jarige leeftijd bij Adinkerke.”

Ben je al lang trainer Karel?

Karel: “Neen. Na mijn actieve voetbalcarrière deed ik enkele jaren triatlon. Toen mijn oudste van drie voetballende zonen bij Torhout speelde en zijn ploeg geen jeugdtrainer had, rolde ik eerder toevallig in het trainersvak. Daarna werd ik anderhalf jaar trainer van de A-ploeg. Dit seizoen is mijn vuurdoop als T1. Ik denk dat, mocht Jan nu nog leven, ik sneller trainer zou zijn geworden. En ik ben er trouwens van overtuigd dat Jan nog een fantastische trainerscarrière zou gehad hebben. Hij had heel veel kwaliteiten.”

Hoe was jullie contact de laatste jaren?

Karel: “Ik ging af en toe naar Koksijde kijken en bleef Marc zijn parcours volgen. Met de U17 van Torhout speelden we ooit een oefenmatch tegen de beloften van KVKO. Toen we wisten dat we dit seizoen in dezelfde reeks zouden zitten, is het contact weer vermeerderd.”

Marc: “Het is fijn om elkaar weer meer te horen en elkaar zondag voor de tweede keer dit seizoen in de ogen te kijken.”

In de heenronde won Dosko met 2-1. Een terechte uitslag?

Marc: “Ik denk dat ze verdiend wonnen, maar in de laatste minuut de 2-1 tegen krijgen is wel zuur. We gaan het zondag proberen rechtzetten, al kampen we de laatste weken met een pak afwezigen. Vorig weekend heb ik zelfs Nils Sarrazyn (38) uit zijn voetbalpensioen gehaald.”

Karel: “We zijn op onze hoede zondag. In deze reeks kan alles en je moet je momenten pakken. Ik voel dat de winterstop voor veel spelers welgekomen zal zijn.”

Marc: “Ik ben vooral blij dat we zondag tegen een voetballende ploeg zullen spelen, dat is helaas niet elke week het geval.”

Dosko staat tweede, KVKO achtste. Waar mag dit eindigen voor jullie?

Marc: “Wij ambiëren de linkerkolom en hopen vooral dat we snel onze geblesseerden kunnen recupereren. En volgens mij zal Karel in zijn debuutseizoen kampioen spelen.”

Karel: (lacht) “We staan bovenin, maar we zijn er nog niet Marc. In bepaalde matchen lieten we te veel kansen liggen, ook al hebben we de beste aanval van de reeks. Januari en februari worden cruciale maanden.”

We mogen concluderen dat jullie aftellen naar zondag?

Karel: “Absoluut, het is altijd thuiskomen in Koksijde. Ik kende er mijn mooiste jaren uit mijn voetbalcarrière.”

Marc: “Ik denk dat we elkaar in aanloop nog wel zullen horen en zondag gaan we zeker nog nakaarten in de kantine.”