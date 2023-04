Wat staat er op het spel op de slotspeeldag (derde provinciale A): bovenin alles beslist, onderin is een mirakel nog mogelijk

In derde provincial A is al veel beslist, maar wat blijkt. Zelfs als je uit 29 wedstrijden slechts 13 punten puurt, maak je nog kans op redding.

Ook hier geldt dat de eindronde anders wordt aangepakt. De 12 teams (drie maal vier per reeks) die zich plaatsen voor de eindronde komen in één bokaal terecht en spelen de eindronde dus niet meer per reeks. De 12 teams worden dus tegen elkaar geloot (één enkele wedstrijd) en de winnaars stoten alle zes door. De reden daarvoor ligt bij KSKV Zwevezele dat in tweede stopt en bij SV Anzegem dat door het algemeen forfait van derde amateur naar tweede provinciale zakte, maar die stek niet gaan innemen en in vierde provinciale een doorstart neemt.

Bovenin: de vier eindrondedeelnemers zijn al bekend

Ook in derde provinciale A is de kampioen al weken bekend, daar trok Daring Brugge het laken naar zich toe. E. De Haan won de tweede periodetitel, Dosko Sint-Kruis staat op kop in de strijd om de derde periodetitel. Maar de top vijf staat al vast met KDC Ruddervoorde en KWS Oudenburg op plaats vier en vijf. De vier eindrondedeelnemers zijn in de 3A-reeks dus bekend.

Onderin: zelfs met 13 punten na 29 matchen is degradatie nog geen feit

Vamos Zandvoorde telt slechts vier punten uit 29 matchen en een doelsaldo van -116. Maar ook de nummers 14 en 15 scoorden niet bijster goed. KFC Damme en VV E. Brugge tellen 13 punten, het doelsaldo van Damme is net iets beter. E. Brugge mag het wel opnemen tegen Zandvoorde, Damme speelt tegen VKSO Zerkegem. Wie op de 14de stek eindigt mag nog de barragematchen spelen.