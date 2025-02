VKW Vleteren (3A) haalt uit en wint met dubbele cijfers: “Ik heb dit nooit eerder meegemaakt”

Derdeprovincialer VKW Vleteren ontving vorig weekend rode lantaarn GS Voormezele. Ze hadden wel gehoopt op een driepunter, maar dat ze met 10-0 gingen winnen, overtrof hun verwachtingen. Doelman Maxim Senesael zag alles voor zijn neus gebeuren.

Maxim Senesael stond zondag tussen de palen tegen GS Voormezele. “Vooraf hadden we verwacht dat het een gesloten match zou worden. Het was echter een match die we wilden en moesten winnen”, weet Maxim. “Dat het zo’n vaart zou lopen, had natuurlijk niemand verwacht. Of ik veel werk had? Toen het 1-0 stond, heb ik wel een goede redding moeten doen. Verder viel het wel mee. Zo’n score heb ik nog nooit eerder meegemaakt. We hebben de overwinning goed gevierd, anderzijds blijven we met de voetjes op de grond. De drie punten zijn het belangrijkste, of dat nu met 1-0 of 10-0 is.”

Zo goed als gered

“Het is zaak om nog enkele punten te pakken om helemaal zeker te zijn van een verlengd verblijf in derde provinciale. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn hoe het dit seizoen loopt. Er zat volgens mij zelfs nog meer in. Soms vergaten we matchen dood te maken of ontbrak het aan efficiëntie.”

Komend weekend is er geen match. De eerstvolgende match is op zaterdag 8 maart tegen VK Langemark-Poelkapelle. Zij staan achtste met twee punten meer. “Thuis werd het 2-5 en ik hoop dat we op hun kunstgrasveld iets kunnen rechtzetten. We zullen met de juiste intensiteit voor de dag moeten komen.”

Tweede beste aanval

Met 49 gescoorde doelpunten staan ze nu op de tweede plaats qua beste aanval. “Met 38 tegengoals staan we op de plaats waar we ook staan in het klassement: negende. Vorig jaar speelden mijn ploegmaten nog tegen de degradatie na een dramatische start. Toen speelden ze elke week met druk, nu spelen we bevrijd. Het is mijn eerste jaar bij VKW en ik voel me hier uitstekend. De groepssfeer is top. Voor volgend seizoen ben ik er nog niet uit. Ik hou alles nog open”, zegt de 24-jarige Veurnaar. (API)