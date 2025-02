VK Langemark-Poelkapelle stelt Glen Saeremans (37) aan als nieuwe trainer voor volgend seizoen

Na de beslissing van Tom Slosse om meteen te stoppen als hoofdtrainer van VK Langemark-Poelkapelle heeft de sportieve cel nu een oplossing gevonden. Assistent Manu Mackelberg neemt over tot het einde van dit seizoen, met de hulp van Joren Plouvier. Voor volgend seizoen zal Glen Saeremans de nieuwe hoofdtrainer zijn.

Het bestuur van VKLP wil vanaf volgend seizoen een nieuwe wind laten waaien. Tom Slosse zou zo naar vier jaar moeten stoppen als hoofdtrainer. Vier matchen na die beslissing gooide Tom zelf de handdoek in de ring. “We werden zondag een beetje in snelheid gepakt”, zegt sportief verantwoordelijke Lieven Blomme. “We hebben nog gebeld en een eerlijk gesprek gevoerd, maar Toms beslissing stond vast. We leggen ons neer bij zijn keuze en zijn enorm fier en dankbaar voor wat hij de voorbije jaren heeft neergezet bij onze club.”

Glen Saeremans

Dinsdagavond deed Lieven de toekomstplannen uit de doeken aan de spelersgroep. “We moesten snel schakelen door het vertrek van Tom en hebben aan Manu Mackelberg gevraagd of hij wilde overnemen tot het einde van het seizoen. Na overleg thuis besloot Manu om toe te happen. Hij zal in principe het seizoen uitdoen als hoofdtrainer en bijgestaan worden door Joren Plouvier, de trainer van de beloften. Voor volgend seizoen hebben we ook witte rook. Dan zal Glen Saeremans de nieuwe hoofdtrainer worden.”

Nog niet voor de leeuwen gooien

Glen (37) was tot eind vorig seizoen aan de slag bij KFC Poperinge. Die ploeg speelt nu in dezelfde reeks als VKLP en op 16 maart volgt er nog een onderling duel in Poperinge. “Het lijkt ons een goed idee om Glen pas vanaf volgend seizoen te laten starten, in plaats van hem nu al voor de leeuwen te gooien. We kijken uit naar deze samenwerking en starten weer met een wit blad en een nieuwe sportieve visie. Glen heeft ook een pak ervaring om met jonge spelers te werken”, zegt Lieven, die ook nog twee nieuwe namen kan geven voor de spelerskern.

Terugkeer Moussa Camara

“Doelman Dempsey Desegher komt over van Sparta Dikkebus. Nathan Nolf en Jaan Slosse blijven ook bij VKLP, maar we hebben in dat compartiment nu dus nog een extra optie. Op offensief vlak zijn we verheugd om Moussa Camara terug te mogen verwelkomen. Hij was een drietal jaar weg en komt over van KSK Vlamertinge. Van de huidige kern tekende nagenoeg iedereen bij. Ook Toon Kint, die grof wild was op de transfermarkt. De terugkeer van Jari Clynckemaillie uit blessure, zien we ook als een extra troef voor onze ploeg.”