Vincent Mylle (SK Eernegem 3A): “Tegen Veldegem wil ik niet verliezen”

SK Eernegem had op meer gerekend dan zes op achttien. Het team van trainer Vincent Mylle miste de start. Zaterdag zakt met FC Veldegem een ex-ploeg van de nieuwe oefenmeester van geel-blauw naar Eernegem af.

“Bij Veldegem ben ik ooit als T2 gestart, maar na verloop van tijd nam ik het trainersroer over”, blikt Mylle terug. “Drie seizoenen in tweede provinciale, dan twee jaar in derde. Ik bracht de club weer naar tweede, maar halfweg het seizoen moest ik opkrassen. Intussen al vier jaar geleden. Ik kende zes mooie seizoenen bij Veldegem. Eigenlijk was die club mijn thuis, want ik was er ook terreinverzorger. Ik vind het belangrijk om op een goed veld te kunnen spelen. Vandaar dat ik het veld van Veldegem in orde probeerde te houden.” Tijdens de voorbereiding op de competitie 2022-23 stond Mylle samen met twee andere vrijwilligers van de club in voor de bewatering van het terrein van Eernegem. “Geen enkele voetbalclub heeft medewerkers te veel”, gaat Mylle verder. “Ook al heb ik nog altijd een goeie band met Veldegem-voorzitter Ivan Vermeulen, zaterdag wil ik zeker niet verliezen. Eigenlijk moeten we die partij winnen, want zes op achttien is te weinig.” Eernegem moet veel nieuwe spelers inpassen. Wat niet van een leien dakje loopt. Ruben Gevaert, vervanger van Iwein Catteeuw die naar reeksgenoot Ruddervoorde verhuisde, vindt wel de weg naar doel. Na zes matchen zit hij aan vier goals. Vorige zondag stond hij uit bij leider Oedelem tweemaal op de juiste plaats. Toch ging die partij met 3-2 verloren. “Als één ploeg mocht winnen was dat Eernegem”, benadrukt Mylle. “We hebben wat gestalte te weinig, een pijnpunt. Toch ben ik ervan overtuigd dat het tij zal keren. Uiteraard liefst zaterdag al.” (HF)

Zaterdag 15 oktober om 19.30 uur: SK Eernegem FC Veldegem.