Vier doorbrekende tieners: erfenis van T1 Dany Couvreur (VK Dudzele – 3A): “We zullen onze coach missen”

Met de regelmaat van een klok laat coach Dany Couvreur tieners proeven van het grote werk. Jonge talenten als Thijs Vanderbruggen, Joran Huyghebaert, Seppe Maes en Robbe Balyu verschenen al meerdere keren op het wedstrijdblad en startten zelfs.

“Jeugdtrainers tippen mij, daarna nodig ik de jongens uit en evalueer hen op training. Wie mij bekoort, breng ik op het moment dat we er wederzijds deugd aan beleven”, is Dany Couvreur duidelijk.

Thijs Vanderbruggen is de eerste die we interviewen. “Al van kleins af voetbal ik bij VK Dudzele. Nooit kwam ik uit voor een andere club. Toen ik amper 16 lentes telde, mocht ik al sporadisch meetrainen met Dany. Nooit had ik het gevoel aan mijn lot overgelaten te worden. De coach praatte altijd op me in. Dit kampioenschap in derde mocht ik al drie keer aan een match beginnen. Natuurlijk zullen we onze coach heel hard missen. Gelukkig wordt zijn T2 Sören Maenhout onze baas. Hij kent ons ook door en door.”

Unieke kans

Seppe Maes voetbalde bij de lichting U17 van VV Sint-Andries. Bij aanvang van het vorige kampioenschap bood hij zich aan bij VK Dudzele. “Meteen kreeg ik van de coach te horen over een prima traptechniek te beschikken. Ik was de eerste die mocht proeven van het grote werk. Het provinciale voetbal oogt pittig, maar ik ben overtuigd te zullen doorbreken in de voorste gelederen. Dany predikt geduld, ik zal zijn raad opvolgen, ook als hij bij ons vertrokken is.”

“Samen zullen we ons best doen om Dany een prachtafscheid te geven”

Net als Thijs Vanderbruggen voetbalt Joran Huyghebaert al zijn hele leven in Dudzele. “Wij zijn vrienden en doorliepen samen de jeugdreeksen. In vierde kwamen we nooit uit voor de eerste ploeg, in de hogere reeks wel. Het valt enorm goed mee, al heb je veel minder tijd om dat balletje goed te leggen. Maar dat leren we op training. Samen zullen we onze uiterste best doen om Dany een prachtafscheid te geven als dank voor een unieke kans.”

Robbe Balyu startte al vijf keer in de basis dit seizoen, maar sukkelt nu met een letsel. Binnen de kortste tijd komt hij weer in aanmerking.

(JPV)

Zaterdag 11 februari om 19.30 uur: VK Dudzele – KSV Pittem A