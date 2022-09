Vernieuwd bestuur voor supportersclub De Waait Star

Supportersclub De Waait Star werd vijf jaar geleden opgericht, een vrij uniek gegeven in de derde provinciale reeks van het voetbal. KWSO nam dit seizoen alvast een vliegende start, want de club won de eerste drie matchen en speelde afgelopen zondag 1-1 gelijk.

Het bestuur van De Waait Star is bij het begin van het nieuwe seizoen vernieuwd. Voorzitter blijft Jasper Vandecasteele, Tyara De Craemer secretaris, Jens Ballière penningmeester en Stefaan Reynaert pr-verantwoordelijke. Nieuwkomer Kjenta Boret is ondervoorzitter. Ook Jeffe Delrue en Ann-Sofie Verhelst vervoegen het bestuur en zijn – samen met Jeroen Lingier en Jaak Lingier – verantwoordelijk voor de activiteiten.

Supporteren aan de zijlijn combineert De Waait Star met heel wat activiteiten. Tijdens zijn startevent op zondag 11 september zorgde een dj voor de nodige sfeer.

Voor de eerstvolgende uitmatch, op zondag 9 oktober tegen VKSO Zerkegem, biedt de club stoofvlees met frieten à volonté aan in De Linde (Vedastusstraat 65). Deelnemen kost 15 euro per persoon (drankje inbegrepen). Wie een T-shirt van De Waait Star koopt of al kocht (18 euro), krijgt nog 3 euro korting. Inschrijven kan bij de bestuursleden.

Bierfiets

Verder staat er nog een fietsverplaatsing naar De Haan op het programma, naar Pittem wordt er gereisd met de bus, voor de match tegen Eernegem wordt de bierfiets van stal gehaald. Er wordt ook nog een quiz georganiseerd.

Op de hoogte blijven van alle activiteiten en nieuwtjes kan via de Facebookpagina van De Waait Star.