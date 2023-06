Veel ambitie bij KEVC Beselare (3A): “Zo snel mogelijk terug naar tweede provinciale”

Het avontuur van KEVC Beselare in tweede provinciale bleef beperkt tot één seizoen. Ondanks het feit dat er een nieuwe trainer werd aangetrokken, er heel wat transfers zijn gebeurd en de club momenteel nog geen voorzitter heeft, kijken ze in Beselare toch razend ambitieus uit naar de nieuwe campagne.

“Als het kan, willen we kampioen worden. Maar de grootste ambitie blijft om zo snel mogelijk de definitieve overstap te maken naar tweede provinciale”, opent secretaris André Cokelaere, die op de spelersvoorstelling maar liefst twintig nieuwe spelers mocht voorstellen aan de aanwezigen. “Dat is opvallend, maar ook wel logisch. Na enkele jaren van stabiliteit beslisten we halfweg vorig seizoen om een nieuwe trainer aan te trekken. Zo hebben we voldoende tijd gehad om ons huiswerk te maken.”

Ambitieus

“De degradatie is bij iedereen hard aangekomen. Maar we zijn ambitieus en we kijken intussen opnieuw naar boven. We hebben ons versterkt in vergelijking met vorig seizoen en haalden met Thierry Lemaire een coach met veel ervaring.”

Niettegenstaande het feit dat de ploeg voor komend seizoen al heel vroeg gevormd was, werd begin vorige maand bekend dat voorzitter Damien Hauspie zich terugtrekt uit de club. “Damien is hier meer dan vijf jaar voorzitter geweest en we hebben met hem mooie resultaten kunnen halen. Het feit dat hij stopt, heeft niets te maken met de degradatie. Het is de combinatie van het voetbal met zijn privéleven die moeilijk werd en daar heeft iedereen binnen de club begrip voor.”

Dicht bij het nieuwe seizoen heeft de club dus nog geen nieuwe voorzitter. Al is dat volgens de 70-jarige Cokelaere geen probleem. “Al hopen we uiteraard dat er zich snel iemand komt aanbieden die het goed voor heeft met de club. We zijn een financieel gezonde club. Dus op dat gebied kunnen we zeker die periode overbruggen.” Geïnteresseerden in de functie van voorzitter kunnen zich melden bij secretaris André Cokelaere (0476 39 17 01 of andre.cokelaere@skynet.be).

Nieuwkomers

De nieuwkomers zijn Miguel Barbez, Matthias Catry, Dimitri De Saedeleer, Julien Declerck, Robin Goeminne, Ervand Kosyan, Robin Lemahieu en Robbe Declerck (allen Geluveld), Kjento Baert en Rösh Matthew Gryson (beiden Kruiseke), Kenzo Decoene (De Ruiter), Tom Deman (RC Lauwe), Mathisse Dendoncker (Menen), Enzo Fidalgo-Lopez (Winkel Sport), Yandro Heernaert, Svennja Van Elslander, Anton Vandamme en Dylan Herman (allen Geluwe), Justin Quenton en Stefano Willemyns (beiden Westhoek), Shane Rassalle en Gillian Schietaert (beiden Tielt) en Dwight Verfaillie (Ingooigem). (BP)