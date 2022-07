Vamos Zandvoorde speelt zondag voor Beker van België tegen Sparta Heestert: “Genieten en op naar het behoud”

Vamos Zandvoorde ziet met Ruben Gevaert, Sam De Ruyter, Jens Brouns, Lieven Mundorff, Nick Vandekerckhove en de twee Roemenen, Claudio en Igor, heel wat kwaliteit de club verlaten. Veel mogelijkheden waren er niet om waardige vervangers te vinden. Het wordt dus een zware uitdaging om te overleven in derde provinciale.

Vorig seizoen speelde Vamos sterk in de Beker van West-Vlaanderen en kwalificeerde zich, bij de laatste acht, voor deelname, dit jaar, aan de Beker van België. Voor aanvang van de nieuwe, moeilijke competitie mag de club zondag genieten van een bekerwedstrijd op het veld van eersteprovincialer Sparta Heestert.

“Het is mooi om dit nog eens mee te maken”, opent clubmanager Geert Catrysse. “ We maken ons echter geen illusies. Onze nieuwe spelersgroep is nog onvolledig. Meerdere spelers zijn met vakantie of hebben een vakantiejob. Vorige zondag hebben we met een onuitgegeven ploeg 2-2 gelijk gespeeld tegen Voormezele. Zondag in Heestert willen we vooral genieten van de wedstrijd en we hopen dat het resultaat meevalt. Volgende week woensdag spelen we de derby op Gistel en op zondag 7 augustus volgt de wedstrijd tegen Varsenare B. We rekenen dit seizoen op eigen jeugd, op enkele nieuwkomers en uiteraard ook op onze trainers, hoofdtrainer Jimmy Vanloo en zijn assistent, Jean-Claude Decat. Het behoud in derde provinciale zou een groot succes zijn.”