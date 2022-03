Vahram Gevorgyan (BS Geluveld – 3A) treft zijn ex-ploeg: “De titel zou voor mij een heel mooi afscheid zijn”

Met de clash tussen BS Geluveld en KEVC Beselare staat zaterdagavond een onvervalste derby op het programma. Voor de Geluveldse doelman Vahram Gevorgyan wordt het een weerzien met zijn ex-club. “We hebben veel respect, maar zijn niet bang”, stelt hij duidelijk.

Afgelopen weekend ging BS Geluveld voor het eerst sinds begin december onderuit. Na een reeks van acht wedstrijden zonder puntenverlies, verloor het thuis met 0-1 van SV Moorslede. Doelman Vahram Gevorgyan begrijpt niet dat zijn team de drie punten liet liggen. “Het was zo’n dag waar alles tegenzat. De bal wou er gewoon niet in. De tegenstander kon toen scoren uit een van zijn zeldzame kansen, na een foutje van mezelf. Dat maakt het dubbel zo zuur voor me.”

Niet bang

Voor blauw-geel is er echter niet veel tijd om bij de pakken te blijven zitten. Zaterdag staat er al opnieuw een topper op het programma. Vahram trekt samen met zijn ploegmaats naar zijn ex-team KEVC Beselare. “De wedstrijd tegen Beselare is altijd iets speciaals. Vroeger was het voor mij wel nog specialer. Maar sinds dit seizoen zijn er nog heel weinig mensen in Beselare actief met wie ik nog heb samengewerkt. Ik kijk wel met een goed gevoel terug op mijn periode in Beselare. Ik heb er meer mooie dan slechte momenten gehad en het zijn die mooie momenten die ik uiteindelijk zal onthouden. Maar het is duidelijk dat we naar Beselare trekken om te winnen. Dat moet ook willen we de rol niet lossen in de titelstrijd. We hebben veel respect voor Beselare, maar we zijn niet bang.”

Ik vertrek omdat ik schrik had voor het jaar te veel in Geluveld

Spannende eindstrijd

Door het puntenverlies van afgelopen weekend wordt de kloof met leider SC Lombardsijde opnieuw groter. Met nog zeven wedstrijden op de planning belooft het een spannende eindstrijd te worden. “We volgen nu op vijf punten van Lombardsijde, maar we hebben wel nog een wedstrijd tegoed. Ook moeten we nog op bezoek naar daar. In principe hebben we dus alles in eigen handen. Maar zo reken ik niet. Wij zullen wel nog ergens punten laten liggen, maar zij misschien ook. Wij willen alvast heel graag kampioen worden.”

Volgend jaar verlaat de 33-jarige doelman Geluveld. Hij koos ervoor om volgend seizoen bij Brielen Sport te gaan voetballen.

“Ik heb vier heel mooie jaren gehad in Geluveld. Maar ik voelde dat het tijd was om te vertrekken. Ik had schrik voor het jaar te veel in Geluveld. Ik heb er met niemand ruzie en vertrek met alleen maar mooie herinneringen. Het zou voor mij fantastisch zijn om te kunnen vertrekken na het behalen van een titel. Dat zou de kers op de taart zijn.”

“Toen ik vertrok in Zonnebeke promoveerden ze ook, maar wel na het winnen van de eindronde. Maar een titel is toch iets speciaals. Het is lang geleden dat ik nog kampioen ben geworden, dus het zou een heel mooi afscheid zijn”, besluit de Menenaar hoopvol. (BP)

Zaterdag 19 maart om 18 uur: KEVC Beselare – BS Geluveld.