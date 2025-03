US Ploegsteert (3A) blijft strijdvaardig

Na de 3-4-nederlaag tegen TSC Proven gaat US Ploegsteert zaterdag in Langemark op zoek naar puntengewin om zo het behoud in derde provinciale te verwezenlijken. Voor het bestuur was het al een hectisch seizoen na de perikelen met de accommodatie en een trainerswissel.

Philippe Castrique (56) is een manusje-van-alles bij de club. Hij maakt een tussenbalans op. “Ons doel was om zoveel mogelijk eigen jeugd in te passen”, zegt hij. “Dat is geen makkelijke opgave, maar we wilden ze omringen met enkele ervaren spelers. Enkele spelers kwamen nauwelijks opdagen en het is jammer dat we er niet kunnen op rekenen.” Marc Lebleu begon als T2, maar nam over van T1 Mathieu Vermeire. “Mathieu bleef wel aan boord en hij is nu assistent. Naast het sportieve was er ook nog de uitdaging op extrasportief vlak. Ons voortbestaan hing aan een zijden draadje. Vanuit het gemeentebestuur was er de bedoeling om één fusieclub op Komens grondgebied te hebben. Daar waren wij niet voor te vinden, maar we dreigden wel een terrein te verliezen. Onze accommodatie is aan vernieuwing toe en de gemeenteraadsverkiezingen hebben dit proces nog meer vertraagd. Er is veel kostbare tijd verloren gegaan. Maandagavond was er nog een vergadering met de bevoegde schepen en er wordt werk gemaakt van een oplossing. De onzekerheid weegt en de spelers stellen zich vragen. Zo is het moeilijk om het sportieve huiswerk te maken. Ook volgend seizoen gaan we werk maken van een kern die gebaseerd is op jeugd. Er is veel goeie jeugd, zeker ook bij de kleinsten.”

Nu strijdt USPB voor het behoud in derde. Ze tellen 27 punten uit 25 matchen. Vorig weekend was er een thuisnederlaag tegen TSC Proven. “Bij 2-3 werd onze 3-3 afgekeurd en dat bleek wel een kantelmoment. De komende weken gaan we er nog het beste van maken. Zaterdag trekken we naar Langemark. Tegen VKLP wonnen we thuis met 2-1 en als alles wat meezit kunnen we zaterdag opnieuw punten pakken. We hebben ons lot nog in eigen handen en het geloof in de redding is zeker aanwezig”, zegt Philippe, die in het dagelijks leven boekhouder is. (API)

Zaterdag 22 maart om 19.30 uur: VK Langemark-Poelkapelle US Ploegsteert-Bizet.