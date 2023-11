Trainer Merkem Sport predikt realisme

Merkem Sport haalde in zijn laatste twee wedstrijden in derde provinciale A slechts één op zes. Trainer Rino Vandenbulcke houdt de moed er echter in.

“Het 2-4-verlies thuis tegen Dikkebus vond ik overdreven”, zegt trainer Rino Vandenbulcke. “We domineerden de hele eerste helft terwijl de bezoekers amper aan een uitgespeelde kans geraakten. Ze scoorden uit het niets op een vrije trap en na de rust kregen we op vijf minuten tijd nog drie doelpunten tegen. Vorige week op Vleteren, dat laatste stond met maar twee punten, was het verre van goed. We kregen wel enkele mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar zoals wel vaker de laatste weken maakten we die kansen niet af. Zo eindigde de wedstrijd op een voor ons teleurstellende 0-0. Na elf wedstrijden staan we op een gedeelde vijfde plaats met toch al zes punten achterstand op de vierde. Leider Beselare staat ondertussen al veertien punten voor ons. Ze zijn in onze reeks buiten categorie al zijn we de enige ploeg die hen al punten kon afsnoepen. Dat zegt wel iets over onze mogelijkheden, maar daartegenover staat dat we al te vaak punten lieten liggen in andere wedstrijden.”

Behoud in derde

“Als trainer wil je altijd het beste uit jouw groep halen, maar je moet ook altijd realistisch blijven”, gaat Rino verder. “In het tussenseizoen hebben we de drie vertrekkende spelers kunnen vervangen, waardoor we met ongeveer dezelfde kern aan het werken zijn. Vanuit het bestuur wordt het behoud in derde als doel vooropgesteld en momenteel staan we goed in de buik van het klassement, die door het recente puntengewin van ploegen als Keiem en Staden wel altijd groter wordt. Alleen Vleteren blijf onderin wat hangen, al verdienen ze volgens mij daar niet te staan. Het komt er voor ons op aan om regelmatig een wedstrijd te winnen. Onze komende wedstrijd tegen Gits, dat kort achter ons staat, wordt er een die alle kanten uit kan. We hebben alle twee onze kwaliteiten en het komt er van onze kant op aan om weer scherp genoeg aan de aftrap te komen.” (PB)

Zaterdag 18 november om 19 uur : Merkem Sport – VP Gits.