Tom Slosse stopt met onmiddellijke ingang als hoofdtrainer bij VK Langemark-Poelkapelle (3A)

Nadat Tom Slosse van het bestuur te horen kreeg dat de samenwerking op het einde van het seizoen zou stoppen, deed Tom nog vier matchen verder. Nu gooit de 51-jarige Langemarkenaar – ondanks de sterke 10 op 12 – zelf de handdoek in de ring.

Toms laatste wedstrijd bij VKLP was de thuismatch tegen Sporting Keiem. “Het werd spannend tot de laatste minuut. Na een goeie eerste helft, was Keiem na de rust veel beter. De 1-1 hing in de lucht en viel in minuut 97”, doet Tom het relaas. Daags nadien besliste Tom dat hij ermee ophoudt als trainer. “De beslissing heeft niets te maken met het resultaat tegen Keiem. De dag na de match heb ik alles op een rijtje gezet en besloten dat ik zou stoppen. Ik had het gevoel dat het op was en na de aankondiging dat de samenwerking sowieso zou eindigen na het seizoen, was het niet evident om me op te laden voor de trainingen. Misschien had ik vroeger moeten stoppen, maar ik wilde doorgaan voor de groep. De voorbije weken hebben we getoond dat we iets kunnen neerzetten. Met de recente 10 op 12 lijkt het behoud bijna zeker.”

16 jaar

Er komt een einde aan een hoofdstuk van 16 jaar bij KFC Langemark en VK Langemark-Poelkapelle. “Ik heb hier mijn trainerscursussen gevolgd tot UEFA B en in verschillende geledingen kunnen werken: als jeugdtrainer, jeugdcoördinator en trainer van de eerste ploeg. Het hoogtepunt met de eerste ploeg was ongetwijfeld de promotie naar derde provinciale op het einde van vorig seizoen. Bijna exact een jaar na het dieptepunt, toen we de promotie misliepen in de eindronde op het veld van SK Elverdinge. Het is mooi dat we de ontgoocheling met dezelfde groep konden verwerken en ik haalde veel voldoening uit de voorbije jaren.”

Rusten

Nu heeft Tom dus tijd voor andere zaken. “Ik ga eerst en vooral genieten van de rust. Daarnaast zal je me nog regelmatig zien langs de zijlijn, want ik heb nog twee voetballende zonen bij VKLP.”

Tom kreeg veel positieve reacties via Facebook. “Ik ben blij dat ik iets positiefs kan achterlaten. Wat mijn voetbaltoekomst brengt? Dat zullen we later wel zien, voorlopig houd ik de boot af en ga ik alles rustig bekijken.”