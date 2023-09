Timon Bertier is nieuw gezicht bij Brielen Sport (3A)

Bij Brielen Sport mochten ze op de eerste speeldag al meteen de buren uit Elverdinge verwelkomen. Het werd een 0-2-nederlaag in het duel der promovendi en dat wil geel en groen zondag rechtzetten tegen een andere promovendus: De Ruiter.

Brielen Sport telt een aantal nieuwe gezichten. Timon Bertier is een van hen. De 26-jarige Ieperling kwam in het tussenseizoen over van FC Westouter. “Ik tekende al vrij vroeg bij Brielen Sport”, vertelt Timon. “Ze contacteerden me het jaar ervoor ook al, maar toen verkoos ik FC Westouter. Uiteindelijk kon Brielen via de nacompetitie promoveren en dus speel ik voor het eerst in derde provinciale. Na zeven jaar RW Hollebeke en één seizoen FC Westouter speel ik nu voor het negende jaar in een eerste ploeg.”

Derbynederlaag

Voor Timon is het dus nieuwe lucht en een ander niveau. “Als rechtsachter zal ik wel veel werk moeten opknappen dit seizoen, maar zo heb ik het graag. Ik vermoed dat er wel een groot kwaliteitsverschil is tussen vierde en derde, dat zullen we de komende weken en maanden wel ondervinden. We begonnen zondag met een valse noot en verloren met 0-2 van de buren uit Elverdinge. Een gelijkspel leek me een billijker resultaat. Ons eerste doel is het behoud en dan zullen we snel die nul moeten wegvegen. Hopelijk zondag al tegen De Ruiter. Een ploeg die ik niet ken.”

Fit blijven

Timon voelt zich al thuis in zijn nieuwe club. “We hebben een goeie mix van jong en oud en er heerst een toffe sfeer op en naast het veld. Ook met trainer Michiel Logie klikt het goed. Het is niet ver, ik ga zelfs soms met de fiets naar daar. Ik hoop mijn basisplek van vorige week te kunnen behouden en gespaard te blijven van fysieke kwaaltjes. Vorig seizoen was ik op de sukkel met mijn heup. Ik verzorg me goed en doe extra oefeningen om dit te voorkomen”, aldus Timon, voor wie de matchen tegen Sparta Dikkebus al met rood aangestipt staan. Zijn broer Rune speelt daar. (API)

Zondag 10 september om 15 uur: KSV De Ruiter Roeselare Brielen Sport.