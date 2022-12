Tim en Stefan: solide duo bij Oedelem (3A): “Wij zijn de stille krachten die tomeloze inzet vertonen”

In het tussenseizoen zette T1 Lorenzo Frickelo een stap terug en werd assistent van de totaal onbekende Koen De Bie. Binnen de kortste keren zette de Oost-Vlaming een geheel op poten dat wedijvert met de toppers. Hij opende het kampioenschap met een draw in Ruddervoorde. Daarna volgde 18 op 18.

Sinds eind oktober zijn de resultaten meer wisselvallig. Als vierde in de stand maken de Oostvelders zich nu op voor de trip naar leider KWS Oudenburg. De coach rekent daarvoor op twee solide elementen die alles gespeeld hebben. We openen met Tim Schautteet: “Mijn hele leven voetbalde ik bij Cercle Oedelem, tot aan de fusie met SC Beernem. Ook na de samensmelting draaide ik mee, tot ik bij aanvang van afgelopen kampioenschap, na een deugddoend gesprek met bestuurslid Olivier De Cuyper, naar de Bruinberg versaste. In Beernem was ik actief bij de ploeg uit vierde provinciale, dus steeg ik een reeks”, zegt Tim. “Nu ben ik afgestudeerd in de richting architectuur en vond op het Oostveld een toffe warme groep. Op dat vlak heb ik mijn doel bereikt. Qua voetbal was de vorige competitie niet top. We ondergingen een metamorfose. We werden geconfronteerd met een figuur die niemand kende. Hij kreeg de drive in het geheel en de resultaten volgden.”

De wil is absoluut aanwezig om te lonken naar de nacompetitie

Nacompetitie

Net als Tim Schautteet fungeert Stefan Willems als defensieve sterkhouder. “Wij zijn de stille krachten die niet uitblinken, maar steevast tomeloze inzet vertonen. Zelf werk ik in Antwerpen, pendel veel, en vind het voetbal een ideale ontspanning. Ook ik ben ik bezig aan mijn tweede seizoen hier. We wisten niet dat we voor dezelfde ploeg hadden gekozen. We kenden elkaar enkel van de middelbare school”, zegt Stefan. “Voordien was ik actief in Male en in het Meetjesland, waar ik met veelvuldige blessures kampte. Dankzij onze ideale start begon iedereen te geloven dat we een rol van betekenis kunnen vervullen. We hopen dat ons sprookje ons zo hoog mogelijk loodst. De wil is absoluut aanwezig om te lonken naar de nacompetitie. Maar laat ons maar week na week evalueren.” (JPV)

Zondag 11 december om 14.30 uur: KWS Oudenburg – HO Oostveld Oedelem.