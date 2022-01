Thomas Lannoye met TSC Proven (3A) richting Dikkebus: “We willen onze zegereeks verderzetten”

TSC Proven eindigde het vorige kalenderjaar met een 18 op 18 en is erop gebrand om op dat elan verder te gaan. Zondag wacht met Sparta Dikkebus alvast een pittige verplaatsing voor linksachter Thomas Lannoye en ploegmaats.

Met de zegereeks die TSC Proven net voor de winterstop afwerkte, is de ploeg opgeklommen naar de derde plaats in de stand. Op verplaatsing bij Sparta Dikkebus wil de 29-jarige Thomas Lannoye absoluut een nieuwe driepunter scoren.

“Ik was er in de heenronde tegen Dikkebus niet bij, maar uit ervaring weet ik dat het een ploeg is waar je nooit mee klaar bent. Een compact geheel dat ook aan een sterk seizoen bezig is. Bij winst kunnen we een heel goede zaak doen in het klassement, maar bij Dikkebus zullen ze er ongetwijfeld net hetzelfde over denken.”

“We hebben al getoond dat we de kwaliteiten hebben om mee te doen voor de titel, maar eigenlijk hebben we tegen de op papier meer haalbare tegenstanders al veel punten laten liggen. Als je wil meedoen voor de titel mag dat niet gebeuren, dat is voor ons de grootste les. Aan de andere kant heb ik het gevoel dat als we met deze kern een prijs willen pakken, dat het dan dit seizoen moet gebeuren.”

“We beschikken over een mooie mix van ervaring en jong talent. Bovendien spelen we al een aantal seizoenen samen en ik merk op training en in de matchen dat we nog steeds progressie boeken. Er zijn steeds meer automatismen, we hopen om daar in de terugronde de vruchten van te plukken.”

“Of leider SC Lombardsijde de grootste concurrent is? Voor mij is BS Geluveld de beste ploeg waar we al tegen speelden. Maar het niveau ligt echt wel dicht bij mekaar. Voor ons is het vooral belangrijk om de zegereeks van voor Nieuwjaar verder te zetten.”

Thomas Lannoye werd door TSC Proven aangetrokken als spits, maar is nu aan zijn tweede seizoen op de linksachter bezig. “Er zijn nu eenmaal spelers in onze kern met meer explosiviteit en snelheid, ergens is het dus logisch dat ik een andere positie heb gekregen. Het is ook een positie die me wel ligt, ik kan me in bepaalde situaties nog aanvallend uitleven.”

“Ik amuseer me hier trouwens nog altijd, daarom heb ik ook niet getwijfeld om bij te tekenen voor volgend seizoen. Met Kevin Pecqueux en Brecht Vulsteke, die allebei stoppen, verliezen we wel een brok ervaring, maar ik reken erop dat we dat kunnen opvangen met transfers en jeugdspelers die doorschuiven.”

(TVA)