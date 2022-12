T2 Geert Denys verlaat VKSO Zerkegem: “Dit was een heel zuur kerstcadeau”

Er zijn serieuze omwentelingen bezig bij VKSO Zerkegem. Het echtpaar Patrick Ongenae (voorzitter) en Marina Lievens (gerechtigd correspondent) gaat definitief in Spanje wonen en zal dus niet meer actief zijn langs de Vedastusstraat. Wim Feys is de nieuwe voorzitter. Kort voor Kerst werd kind van het huis en T2 Geert Denys bij de nieuwe preses geroepen. Hij dacht een medaille voor bewezen diensten te mogen in ontvangst nemen maar kreeg te horen dat hij zijn functie van T2 niet meer zou uitoefenen volgend kampioenschap.

Geert doet ons het verhaal met een stem die nog steeds grote liefde voor VKSO Zerkegem laat horen. “Na het opstappen van T1 Rik Bouckaert net voor de seizoenstart werd het moeilijk om een gepaste vervanger te vinden. Aan het bestuur vroeg ik een jonge gast met ambitie en tot bijleren bereid bij mij te plaatsen. Dit werd jeugdtrainer Timothy Scheyving. We kwamen overeen dat ik de oefensessies zou leiden en samen zouden we de ploeg opstellen. Vooral op fysische kracht en inzet zouden we onze punten moeten sprokkelen. Daar stelde ik de trainingen op af. Bijna elke wedstrijd dwongen we het meeste balbezit af op karakter en motivatie. Afwerken bleef een heikel punt. De dinsdag voor de winterstop moest ik bij de nieuwe voorzitter komen. Hij deelde mij mee dat voor de nieuwe competitie een nieuwe T1 en T2 zou worden aangesteld: Lorenzo Frickelo en Timothy Scheying. Voor mij is geen plaats meer. Bijgevolg besliste ik nog één keer een training te leiden en op de bank te zitten op bezoek bij Dosko Sint-Kruis.”

Geen rancune

“Liever opteerde ik voor de korte pijn dan te moeten streven naar het behoud en dan te moeten stoppen. Van mijn 28 tot 45 was ik actief als speler bij eerste ploeg, invallers en veteranen. Acht competities fungeerde ik als T2 en vier keer moest ik overnemen na het opstappen van een eerste in bevel. Met de tweede ploeg eindigden we telkens voorin en kroonden we ons één keer tot kampioen. De laatste twee edities was ik assistent van Rik Bouckaert. We promoveerden via de nacompetitie. Een klepper als Tobias Bilaey hing de schoenen aan de haak, een andere uitblinker, Gilles Vandenberghe, ging andere oorden opzoeken. Versterkingen haakten af, dus ik wist dat het moeilijk zou worden in de hogere reeks. Met het tot nu toe aantal behaalde punten lijkt me het behoud toch realistisch. Dat zal dus zonder mij moeten gebeuren. Van de spelers nam ik afscheid met een etentje en kreeg een cadeaubon ten geschenke. Aan tafel zat ik samen met voorzitter Wim Feys. Waarom niet? Rancune is mij vreemd, hij doet wat hij het beste acht voor zijn vereniging, al was dat voor mij een heel zuur kerstcadeau. Al die jaren zette ik me in met hart en ziel. Nu laat ik alles bezinken en wens VKSO Zerkegem hoe dan ook het beste toe.”

(JPV)