T1 Brecht Bettens (Jong Zulte 3de provinciale) na sterke reeks: “Wij moeten waakzaam zijn”

Jong Zulte klopte leider Machelen en na het vrij weekend wil het bevestigen in de derby tegen Olsene. Een duel tegen de rode lantaarn, die onlangs zijn eerste punt pakte tegen die andere hekkensluiter Zwijnaarde, zou geen problemen mogen opleveren. Maar T1 Brecht Bettens blijft waakzaam en wil dat zijn spelers dat ook zijn.

Jong Zulte is aan een seizoen met ups en downs bezig. Als promovendus kwam het de competitie binnen langs de grote poort, met drie overwinningen op rij, maar daarna bleven de Zultenaars zes weken op hun honger zitten. De kentering kwam er met een 4-2 zege tegen Sint-Denijs Sport. Daarna gingen ook Vinkt (6-2), Latem B (4-2) en buur Machelen (3-0) voor de bijl, waardoor Jong Zulte oprukte naar de zevende plaats in de klassering.

“Van onze zes nederlagen waren wij twee matchen duidelijk niet bij de les”, geeft T1 Brecht Bettens toe. “Tegen Oosterzele zaten de omstandigheden dan weer volledig tegen. Zeven spelers kampten met buikgriep en daarvan moesten er drie toch noodgedwongen spelen. De overige drie matchen verloren wij met het kleinste verschil, maar er zat zeker meer in. Wij hadden bij wijze van spreken tien kansen nodig om te scoren, en aan de overkant ging de bal er gemakkelijk in, nu eens via de paal, dan weer met een afgeweken bal, en ga zo maar door.”

Kwaliteit is niet altijd bepalend. Je komt soms verder met drive

“Die nederlagen hadden dus vooral met onkans te maken en ik kan niemand iets verwijten, ook mijn spitsen niet. Gillis Dentijn staat na twaalf matchen trouwens al met negentien streepjes achter zijn naam. Ondertussen zijn wij weer aan een sterke reeks bezig, met nu al vier overwinningen op rij en zeventien goals.”

“Wij boekten daarbij een heel mooie overwinning in de derby tegen Machelen. Die derby leefde echt in de groep. Met Dentijn en Dhont hadden wij niet alleen twee ex-spelers van Machelen in de rangen, maar de meeste andere spelers zijn ook afkomstig uit Zulte. In de jonge ploeg van Machelen speelde dat derbygevoel minder mee. Wij domineerden de match en wonnen verdiend, op honger en intensiteit.”

Cliché

“Met Olsene kondigt zich een nieuwe derby aan. Daar voetballen heel wat spelers die uit Olsene afkomstig zijn, en als zij dit seizoen twee matchen willen winnen, zijn het zeker die tegen Jong Zulte. Ze staan natuurlijk op de laatste plaats en het mag dan een cliché zijn, maar wij zullen waakzaam zijn. Kwaliteit is immers niet altijd bepalend voor het resultaat, en je komt soms verder op drive en enthousiasme. Stel dat ze voor komen, dan zullen ze daaruit zeker vertrouwen putten – en ooit winnen ze wel eens hun eerste match. Wij hopen natuurlijk dat het niet tegen Jong Zulte zal zijn”, besluit Brecht Bettens. (ID)

Zondag 4 december om 15 uur: Jong Zulte Olsene Sportief