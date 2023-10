Stopgezette match tussen Sparta Dikkebus en Brielen Sport wordt op 25 oktober volledig herspeeld

Op zondag 24 september was er de derby tussen Sparta Dikkebus en Brielen Sport. Bij een 1-1-stand liep de bezoekende speler Timon Bertier een horroblessure op aan de knie. De match werd definitief gestaakt en zal over twee weken herspeeld worden.

Sparta Dikkebus en Brielen Sport troffen elkaar voor het eerst sinds lang nog eens in competitieverband. Het was voor beide ploegen een match om naar uit te kijken, want bij Brielen Sport speelden Guillermo Bruneel en Mathias Leysen. Deze spelers verdedigden vorig seizoen nog de kleuren van Sparta Dikkebus.

Volledig herspelen

Brielen kwam op voorsprong via Kevin Serruys en net voor het uur kon Matthias Beckaert gelijkmaken. Niet veel later liep Timon Bertier (Brielen Sport) een zware knieblessure op. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de ref besloot om de match te staken. Intussen besliste Voetbal Vlaanderen om de match op woensdag 25 oktober om 20 uur volledig te laten herspelen.