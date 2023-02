Speler SV Pittem gaat door het lint na duel met tegenstrever: “Door een totaal ongepaste belediging sloegen de stoppen door”

In de partij tussen VK Dudzele en SV Pittem in 3de provinciale A zat het venijn duidelijk in de staart. Enkele minuten voor affluiten, na een stevig maar correct duel tussen thuisspeler Pieter-Jan Schelstraete en bezoeker Ziggy Vanryckeghem, sloegen de stoppen compleet door bij de speler van Pittem.

“Onze speler lag op de grond toen hij verschillende keren werd aangetrapt door de bezoeker. Hij was enkele keren buiten westen en we hebben hem veiligheidshalve naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Er is geen blijvend letsel vastgesteld, maar daags na de feiten heeft hij nog hoofd- en nekpijn”, vertelt Johnny Deryckere van VK Dudzele. “Dit heb ik in mijn lange carrière als voorzitter nog nooit meegemaakt. Die jongen van Pittem wist duidelijk niet meer wat hij deed.”

Na het incident beslisten de spelers en de coach van Pittem om het veld te verlaten en moest de scheidsrechter noodgedwongen de wedstrijd stilleggen.

Ongepaste opmerking

Sander Kindt, aanvoerder van Pittem, geeft duidelijk een ander relaas van de feiten. “Tot het bewuste duel was er in een sportieve, maar pittige wedstrijd weinig aan de hand. Plots ging Ziggy door het lint, maar dat was het gevolg van een belediging van de bewuste thuisspeler. Hij maakte een totaal ongepaste opmerking over het uiterlijk van onze ploegmakker, die enkele jaren geleden het slachtoffer was van een vreselijk ongeval. Dat is de enige reden waarom Ziggy de controle over zichzelf verloor, want hij is een faire en sportieve voetballer.”

SV Pittem liet, bij monde van het clubbestuur, nog weten dat ze de reactie van z’n speler niet goedkeurt, maar volledig achter hem staan omdat hij werd beledigd op een manier die voor hen onaanvaardbaar is. (PDC)