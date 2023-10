Sparta Dikkebus – GS Voormezele wordt herdenkingsmoment voor Dieter Sohier: “Spandoeken gemaakt en minuut stilte voor de match”

Zondag is er de de derby in de derde provinciale A tussen Sparta Dikkebus en GS Voormezele. Een match vol emoties. In het tussenseizoen stapte Dieter Sohier over van Voormezele naar Dikkebus. Op 31 juli kwam de jonge voetballer om het leven na een verkeersongeval.

Dieter Sohier speelde maar één wedstrijd in het shirt van de Spartanen toen het noodlot toesloeg. Hij werd in zijn wagen aangereden door een aanstormende trein. Enkele uren eerder had de 23-jarige voetballer zijn eerste officiële match in het shirt van Sparta Dikkebus gespeeld in de Beker van West-Vlaanderen tegen NS Heule.

Dieter speelde jarenlang bij GS Voormezele, waar hij de laatste jaren ploegmaat was van Christophe Bouchaert (38). “Hij maakte nu wel de overstap naar Sparta Dikkebus, maar in de tijd dat we samen speelden had ik een goeie klik met Dieter. Ik zal hem herinneren als een warme, joviale jongen die van het leven genoot. Hij was door iedereen graag gezien en zijn overlijden sloeg in als een bom”, zegt de Ieperse nummer tien van GSV.

Voetbal is bijzaak

Zondag gaat Voormezele op bezoek bij Dikkebus. Bij die club was Dieter dit seizoen dus een van de nieuwe gezichten. “Als mens en als voetballer had ik een hele goede indruk bij hem”, zegt bestuurslid Davy Vervisch, die zich met het sportieve luik bezighoudt in Sparta Dikkebus. “Ik leerde hem voor het eerst kennen toen we samenzaten om zijn transfer te regelen. In de korte periode die hij bij onze club doorbracht, hadden we al snel door dat hij een aimabele kerel was die geen vlieg kwaad deed. Het moment van zijn ongeval was ik op reis en volgde ik alles vanop een afstand mee. Ook bij onze club was er een grote schok. Op zulke momenten besef je dat voetbal maar bijzaak is.”

Stil moment zondag

Beide clubs hebben in hun kantine een hoekje om Dieter te herdenken en ook zondag zal er een moment zijn om stil te staan bij het veel te vroege overlijden van hun geliefde ploegmaat en vriend. “In Voormezele is zijn shirt met rugnummer acht ingekaderd, we spelen dus niet langer met Dieters nummer. Zondag willen we Dieter eren met een spandoek voor de match. We hoorden dat zijn ouders ook aanwezig zullen zijn en willen hen hiermee een hart onder de riem steken. Dit spandoek zal dan na de match een permanente plaats krijgen in het stadion van Voormezele”, legt Christophe uit. “Verder zullen we met een zwarte rouwband spelen en voorzien we een minuut stilte.”

Warm en sereen moment

“Ook Dikkebus heeft een hoekje voor Dieter met een teamfoto”, pikt Davy in. “Wij hebben eveneens een plakkaat gemaakt voor Dieter en zullen die ook voor de aftrap onthullen. Daarop staat zijn naam vermeld, met de beide logo’s. De beide clubs zullen er een warm en sereen moment voor maken. We vinden het belangrijk om stil te staan bij dit jammerlijke overlijden.”

Pittige derby

Na het ongetwijfeld emotionele herdenkingsmoment volgt een pittige derbystrijd. GS Voormezele telt 8 op 21 en staat daarmee elfde. Voor Christophe is het een ontmoeting met zijn ex-club. “Het wordt een speciale namiddag voor mij. Ik ken er ook nog veel spelers en bestuursleden. Kapitein Angelo Lucas is een van mijn beste vrienden. Ik speelde ook nog een poosje samen met Davy.”

Ook GS Voormezele ontwierp een banner voor zondag. Dit krijgt na de match een permanente plaats in Voormezele. (gf)

Voormezele promoveerde van vierde naar derde provinciale. “De voorbije jaren speelden we in een andere reeks, maar was er wel steeds een oefenmatch. Dikkebus heeft een sterke en ervaren ploeg. We zullen ons best doen om een positief resultaat te halen want we hebben de punten nodig.”

Ups en downs

Sparta Dikkebus telt twee punten meer en heeft een match minder gespeeld. “Het klopt dat ik met Christophe nog samenspeelde. Het wordt een fijn weerzien. Drie jaar geleden hing ik de schoenen aan de haak en stapte ik in het bestuur. Ik ben intussen al 15 jaar betrokken bij de club. Naast Christophe zijn er nog enkele connecties, zoals Kristof Notredame.”

Dikkebus kende een seizoensstart met ups en downs. “Er zit voorlopig geen constante in onze prestaties. Tegen goed voetballende ploegen spelen we zelf ook beter. Na Voormezele hebben we met Brielen – deze match wordt op 25 oktober ingehaald – en Elverdinge nog twee derby’s. De drie promovendi na elkaar dus. Brielen zagen we al aan het werk en ze zijn niet te onderschatten. Ik zou toch graag een zes op negen halen in dit drieluik.”