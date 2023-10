Sparta Dikkebus en GS Voormezele houden pakkend herdenkingsmoment voor verongelukte Dieter Sohier

Zondagmiddag was er de derby Sparta Dikkebus-GS Voormezele. Voor aanvang was er een pakkend herdenkingsmoment gehouden voor de verongelukte Dieter Sohier.

Dieter maakte in het tussenseizoen de overstap maakte van GS Voormezele naar Sparta Dikkebus. Hij kwam om het leven in een verkeersongeval na het spelen van zijn eerste match in de kleuren van Sparta. “Na die eerste wedstrijd zijn we met enkele ploeggenoten nog iets gaan drinken”, zegt Angelo Lucas (35), kapitein van Sparta Dikkebus. “En dan gebeurt dat fatale ongeval. Het was een enorme schok: de wereld stond stil voor iedereen. We trainden nog maar een maand samen, maar waren hard geschrokken en hielden een bezinningsmoment met de ploeg.”

Daverend applaus

De spelers van beide ploegen liepen het terrein op met een plakkaat met de logo’s van beide clubs, de naam Dieter en een hart. De spelers van Voormezele hadden een spandoek met de tekst ‘Nummer 8 voor eeuwig in ons hart – DS8’. Dit spandoek zal een permanente plaats krijgen in de kantine van GS Voormezele. Na 1 minuut stilte bedankten de ruim honderd aanwezigen met een daverend applaus.

Papa aanwezig

“Dieter moet geliefd geweest zijn, dit doet iets”, zegt de geëmotioneerde papa Johan Sohier (55) na het applaus en de minuut stilte. “Hij zag het goed zitten in Dikkebus en wou met deze club kampioen spelen. Dat is een van de laatste dingen die hij mij gezegd heeft. Het doet deugd om zoveel mensen te zien. Ook de aandenkens vormen een mooi gebaar voor Dieter. Hij was een goeie speler, een goed mens en zal door velen herinnerd worden.”

(EF/TP)