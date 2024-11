SK Elverdinge (3A) kent lastig begin: “Dat het zo moeilijk zou gaan, had niemand verwacht”

Na een zorgeloos seizoen is het nu andere koek voor SK Elverdinge. Met slechts 4 op 33 zijn ze voorlopig de rode lantaarn in derde provinciale A. Zondag komt leider KFC Poperinge op bezoek.

Voorzitter Davy Bequoye (48) beseft dat het op sportief vlak een mindere periode is. “We wisten op voorhand dat het een zwaardere reeks zou zijn dan vorig seizoen en dat een zorgeloos seizoen wellicht moeilijker ging zijn. Dat het zo moeilijk zou gaan, had niemand verwacht”, vertelt hij. “Uiteindelijk verloren we met Travis Roelens maar één basispion in vergelijking met vorig jaar. Anderzijds speelde Nelson Roelens nog niet veel en konden we pas sinds vorig weekend weer rekenen op Peter Roquet. Anthony Spriet viel na drie speeldagen geblesseerd uit voor de rest van het seizoen. Verschillende nieuwkomers hebben al veel minuten gemaakt, dus van een mislukte transfermercato zou ik zeker niet spreken.”

Bij mindere resultaten wordt vaak naar de positie van de trainer gekeken. “Wij staan 100 procent achter Alex Verlinde. Hij staat absoluut niet ter discussie”, benadrukt Davy. “Hij leverde de voorbije twee jaar perfect werk en doet dat in onze ogen nog steeds. Voor Alex is het nu een kennismaking met de andere kant van de medaille.”

Misschien kan zondag het tij keren tegen de ongeslagen leider KFC Poperinge, de club waar Alex Verlinde nog actief was als jeugdtrainer. Na vier opeenvolgende nederlagen hoopt SKE het puntentotaal aan te dikken. “Het is misschien cliché, maar als je moeilijk scoort en makkelijk goals slikt, dan is het gewoon heel lastig om matchen te winnen. Tegen Poperinge kan het tij misschien keren, al treffen we opnieuw een stevige tegenstander. Het is een korte verplaatsing voor hen, dus ik verwacht wel wat volk zondag”, aldus Davy, die nog meegeeft dat er binnenkort weer een algemene quiz is van de club. “Dit is op vrijdag 6 december en onze volgende activiteit na de geslaagde mosselsouper begin november.” (API)

Zondag 17 november om 15 uur: SK Elverdinge KFC Poperinge.