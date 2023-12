SK Elverdinge (3A) kampeert voorlopig op veilige tiende plek

Met 13 op 36 kampeert SK Elverdinge op een veilige tiende plaats, maar toch is Jason Herman (29) wat teleurgesteld. “We hebben te weinig punten voor wat we brengen”, zucht hij.

Afgelopen weekend speelde SK Elverdinge 2-2 gelijk tegen NSVD Handzame. De troepen van Alex Verlinde stonden iets na het halfuur 0-2 in het krijt, maar tien minuten voor tijd hingen de bordjes opnieuw in evenwicht. “Er zat veel meer in”, weet Herman. “We kwamen ongelukkig op achterstand en aan de overkant wou de bal er maar niet in. Voor rust kregen we enkele mooie mogelijkheden, maar we wrongen ze de nek om. In de tweede periode stond er maar één ploeg meer op het veld en probeerden we nog de drie punten thuis te houden, maar uiteindelijk moesten we tevreden zijn met een puntendeling. We waren simpelweg niet efficiënt genoeg en dat is eigenlijk al heel het seizoen zo. We hebben te weinig punten voor wat we brengen. We speelden al zeven keer gelijk dit seizoen, maar we verdienden in vier van die zeven wedstrijden veel meer.”

onverwachte promotie

Desondanks beseft Herman dat Elverdinge in juli getekend had voor een tiende stek na twaalf speeldagen. “Dat had ik inderdaad niet verwacht. We hebben ons niet versterkt om een reeks hoger te spelen, omdat we redelijk onverwacht promoveerden. We willen ons handhaven in derde provinciale en dat lukt voorlopig best aardig.”

Zondagmiddag kijken Herman en co KSV De Ruiter de tweede in de klassering in de ogen. “Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar ik geloof in een stunt. Hekkensluiter Vleteren legde hen afgelopen weekend over de knie en dus mogen ook wij dromen van een onverwachte driepunter. Volgens mij kunnen we quasi iedereen verslaan. Enkel Beselare is van een ander niveau, zij steken er met kop en schouders bovenuit. Tegen De Ruiter missen we wel enkele sleutelfiguren door schorsing en ook het kunstgrasveld speelt niet in ons voordeel. Stiekem zitten we eigenlijk al met de partij van de week erop in ons hoofd. Tegen Vleteren moeten we winnen om opnieuw wat verder uit te lopen op onze rechtstreekse concurrenten.” (IVDA)

Zondag 3 december om 14.30 uur: KSV De Ruiter – SK Elverdinge.