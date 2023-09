Simon Decroos voelt zich al helemaal thuis bij derdeprovincialer TSC Proven

Three Stars Club Proven startte de competitie in derde provinciale A met een gelijkspel in eigen huis tegen NSVD Handzame. Tussen de lijnen stonden enkele nieuwe gezichten, onder wie de 22-jarige aanvallende middenvelder Simon Decroos

Simon woont in het Alveringemse gehucht Fortem. Hij kwam in het tussenseizoen over van KSV Veurne. “Ik begon destijds bij VV Alveringem en trok daarna voor een zestal seizoenen naar Koksijde. Sinds mijn 13de kwam ik uit voor KSV Veurne en vanaf mijn 16de speelde ik bij de B-ploeg in vierde provinciale. Uiteindelijk stroomde ik door naar de A-ploeg waar ik de opgang van derde naar eerste meemaakte.”

Nu koos Simon dus voor een nieuwe stap. “Ik was een tijdje uit de roulatie vorig seizoen met een gebroken duim. De terugronde stond ik weer vaker tussen de lijnen, maar mijn keuze voor Proven was al gemaakt. Ik combineer het voetbal met mijn studies rechten aan de Universiteit van Gent. Binnenkort start het academiejaar en ik start aan mijn laatste jaar.” Simon carpoolt naar de training met zijn ploegmaat Kevin Demeyere. “Hij komt van Veurne en vanuit mijn woonplaats is het ongeveer een kwartier naar Proven. Kevin kwam mee over van KSV Veurne en verder kende ik keeper Maxim Sennesael. Verder is het een hele nieuwe groep, maar ik amuseer me hier”, aldus Simon, die naast het voetbal af en toe tennist op recreatief niveau.

SK Staden

Simon heeft er net zijn eerste competitiematch op zitten tegen promovendus Nieuw Sterk Vlug Dapper Handzame. “Vooraf beoogden we een driepunter, achteraf mogen we tevreden zijn met een punt. We speelden geen goeie wedstrijd, zij waren veel scherper. Waren het de zenuwen? Er is alleszins kwaliteit genoeg. Zondag tegen SK Staden zal het beter moeten”, aldus Simon, die op het viermansmiddenveld links in de ruit geposteerd werd. (API)

Zondag 10 september om 15 uur: SK Staden TSC Proven.