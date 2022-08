Serge Vandevyvere (TSC Proven – 3A): “We willen een rustig seizoen draaien”

Na een sabbatjaar staat de ervaren Serge Vandevyvere dit seizoen aan het roer bij TSC Proven in derde provinciale. Hij trof er een ploeg waar weliswaar enkele sterkhouders vertrokken, maar het jeugdig enthousiasme niettemin groot is.

De 58-jarige Serge Vandevyvere gaat bij TSC Proven zijn 20ste seizoen als trainer in. “Ik was niet echt op zoek naar een ploeg, maar ik moet toegeven dat het toch weer begon te kriebelen”, lacht de Ieperling. “Ik had enkele aanbiedingen, maar de gesprekken met Proven liepen zodanig vlot dat de zaak in een vijftal minuten rond was. “Ik kwam in het verleden al vaak uit tegen Proven en had altijd het gevoel dat het een stabiele club is die goed geleid wordt. Bovendien was de jammerlijk overleden trainer Dirk Maes een goede vriend van mij. Ik heb het gevoel dat hij volledig achter mijn keuze staat.”

Wisselvallig

In laatste instantie bleek dat TSC Proven toch de stap naar tweede provinciale niet kon zetten. Met het vertrek van enkele sterkhouders lijkt het positief om nog minstens een seizoen in derde uit te komen. “Tweede provinciale is een prachtige reeks, maar het zou inderdaad een bijzonder zwaar seizoen geworden zijn”, geeft Serge Vandevyvere toe. “Ik vind wel dat er nu te veel wordt gefocust op de ervaren mannen die vertrokken of gestopt zijn. Met onder meer Arne Couttouw en Bram Pauwelyn beschikken we nog steeds over de nodige ervaring, die nu bovendien aangevuld wordt met het nodige jonge geweld. Net omdat we veel nieuwe namen in de kern hebben geïntegreerd, was onze voorbereiding nogal wisselvallig. We konden door allerhande omstandigheden ook weinig met de voltallige kern trainen. Nu zijn we op twee weken van de competitiestart en wordt het stilaan tijd dat we klaar zijn voor het echte werk. Ik voel in elk geval veel bereidheid en inzet bij de ploeg. Dat is de ingesteldheid die we nodig hebben om een rustig seizoen te draaien, wat ook de ambitie van het bestuur en de trainersstaf is.” (TVI)