Sander Kindt en KSV Pittem A (3A) tevreden: “We presteren veel beter dan we oorspronkelijk hoopten”

Als promovendus in derde provinciale doet KSV Pittem A het voorlopig niet onaardig. Bij het afsluiten van de heenronde staat het op een mooie gedeelde vijfde plaats. Vorig weekend leed de ploeg van coach Kristof Strobbe wel een zware 0-4-nederlaag tegen De Haan.

“Na een mooie reeks van 12 op 12 waren we vooraf wel klaar om de uitgesproken titelkandidaat uit De Haan te ontvangen”, opent de 29-jarige Sander Kindt. “De tegenstander was echter in het algemeen veel beter en won meer dan terecht de drie punten. Naar mijn mening zijn ze de beste ploeg uit de reeks. Het is zeker geen schande om tegen de kustploeg te verliezen.”

Belangrijk is nu wel om zaterdag terug aan te pikken met een overwinning bij Vamos Zandvoorde? “In deze eerste wedstrijd van de terugronde moeten we inderdaad met de driepunter gaan lopen. Het gevoel hieromtrent zit goed, afgaande op de heenwedstrijd. Toen werd met forfaitcijfers gewonnen, nu zou een dergelijk resultaat terug leuk zijn.”

Hoe blik je trouwens terug op de heenronde? “Laat ons zeggen dat we veel beter doen dan oorspronkelijk verwacht. Bedoeling was een rustig seizoen te draaien bij ons debuut maar halverwege de competitie staan we vijfde en kunnen we stilaan gaan spreken over het behoud. Vanaf nu kunnen we echt gaan genieten in deze campagne. Dit is zeker niet alleen het werk van de spelersgroep, maar eigenlijk van de volledige technische staf en ook het bestuur, die goed werk leverde in het tussenseizoen. Alle aanwinsten zijn eigenlijk een meerwaarde en dat maakt dat de onderlinge concurrentie wel groot is. Dat alleen al zorgt voor deze goeie uitslagen.”

Kunstgrasveld

Hoe lopen de onderhandelingen voor volgend jaar? “Ik denk dat bijna, zo niet de volledige spelersgroep gaat bijtekenen, mezelf incluis. Dit seizoen was een overgangsjaar en dit draait positief uit, vanaf volgend jaar willen we onder meer met het kunstgrasveld verdere stappen zetten met de club. Daar ga ik zeker nog mijn steentje toe bijdragen. Vandaar mijn directe krabbel onder de verbintenis. Sportief verantwoordelijke Steven Monteyne zal dus enkel maar gerichte versterkingen moeten zoeken in de komende tijd”, besluit de aandeelhandelaar die al met 10 doelpunten achter zijn naam staat. (SBR)

Zaterdag 17 december om 19.30 uur: Vamos Zandvoorde – KSV Pittem A.