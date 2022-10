Robin Deketelaere (KSV Pittem – 3A): “Hopelijk stunten tegen de leider”

Na een mooie reeks van 7 op 9 staat KSV Pittem terug met beide voetjes op de grond. Het verloor immers de derby op Aarsele met 5-2.

“Voor de pauze waren we nochtans de evenknie met een logische 1-1 als gevolg”, opent de 29-jarige Robin Deketelaere uit Rumbeke. “Daarna zijn we niet zo scherp meer uit de kleedkamers gekomen met twee snelle tegendoelpunten als gevolg. De aansluitingstreffer gaf nog even hoop, daarna waren we er toch aan voor de moeite.”

“Onze positieve reeks met drie ongeslagen matchen krijgt dus een bruusk einde. Niet echt een ideale voorbereiding voor de volgende confrontatie, op het veld van Hoger Op Oedelem. Op zich is dit een nobele onbekende, ondertussen heb ik wel al eens hun resultaten bekeken. Ze zijn inderdaad nog altijd ongeslagen met 19 op 21, maar zag wel dat ze vorig weekend maar 0-1 zijn gaan winnen op Eendracht Brugge, de hekkensluiter is dat. Dat geeft ons hoop dat we tegen hen ook iets kunnen halen. Elke match moet gespeeld worden, zeker in deze reeks waarin iedereen van elkaar kan winnen. Hopelijk stunten we dus een eerste keer dit seizoen. In dat opzicht zal het belangrijk zijn dat we onze goalgetter Sander Kindt kunnen recupereren. Op Aarsele werd hij met hinder vervangen en dat scheelt toch qua slagkracht in onze voorlinie.”

Wat wennen

Robin is nieuw bij Pittem, maar had maar weinig aanpassingsproblemen. “De eerste weken zijn natuurlijk wat wennen in een nieuwe sportieve omgeving, maar de goeie groep nam me ondertussen volledig op. We zijn één bende, zaak is om dat nu nog meer te tonen op het veld met een reeks overwinningen. Zelf ga ik me natuurlijk als spits nog meer proberen te tonen”, besluit de bediende, die in Rumbeke woont. (SBR)