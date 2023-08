Ringo Taillieu stopt als trainer bij KVP Gits

KVP Gits moet op zoek naar een nieuwe trainer nadat Ringo Taillieu op dinsdagvoormiddag aan het bestuur liet weten dat hij er met onmiddellijke ingang mee ophoudt.

“Ik kreeg het steeds moeilijker om me mentaal op te laden voor de trainingen en wedstrijden”, laat de ex-coach weten. “Het trainerschap is en blijft een hobby en wanneer het niet meer met de volle overtuiging is, dan stop je er best mee. Het is beter om er nu mee te stoppen zodat de nieuwe trainer nog kan instappen tijdens de voorbereiding.”

Taillieu promoveerde met Gits twee seizoenen terug naar derde provinciale. Vorig jaar behaalden ze een knap eindrondeticket. KVP Gits komt uit in derde provinciale A.