Pieter Logie (Sparta Dikkebus – 3A) kijkt uit naar match tegen Proven: “We gaan voor overwinning”

Derdeprovincialer Sparta Dikkebus is aan een sterke campagne bezig. De Spartanen staan tijdens de verlengde winterstop op een knappe zesde plaats en beogen nog steeds de eindronde. Zondag volgt een topduel tegen TSC Proven.

“Mijn terugkeer naar de heimat na twee seizoenen Nieuwkerke en vier jaar Zonnebeke is niet verlopen zoals verwacht”, opent verpleegkundige uit Kemmel.

“Na de eerste competitiematch kreeg ik last van hielspoor. Uiteindelijk zat ik daardoor ruim drie maanden in de lappenmand. Daarna begon ik op rustige wijze weer aan mijn conditie te werken en ondertussen kon ik tijdens de oefenwedstrijden tegen Heule en FC Poperinge in de winterstop al enkele keren aan de aftrap verschijnen. Ik hoop dus ook dit weekend opnieuw speelkansen te krijgen in de topper tegen Proven.”

“Het is een ploeg die al jaren in de top van derde meedraait en kan terugvallen op een groep met veel kwaliteit en ervaring. Ze staan dan ook niet toevallig op een gedeelde tweede plaats in de rangschikking. Toch gaan we in eigen huis proberen hen de drie punten af te snoepen.”

“Deze zouden wel eens belangrijk kunnen zijn bij de eindafrekening. We staan momenteel zesde maar willen eigenlijk in de top vijf eindigen, zodat we alsnog de eindronde kunnen afwerken. Dat was voor de competitiestart ook al een doel voor Sparta.”

Transfernieuws

Kris Timperman en Nelson Roelens verlaten straks als enige Sparta Dikkebus. De rest van de spelersgroep tekende bij. “Zes jaar geleden ben ik hier vertrokken. Toen ons bestuur mij in het tussenseizoen contacteerde voor een terugkeer heb ik niet getwijfeld. Mijn sportieve cirkel is rond, ik ga hier nu nog enkele jaartjes het beste van mezelf geven in de centrale as van de verdediging.”

Nog dit: Florian Desmeytere van SK Nieuwkerke is een eerste nieuwkomer.

(SBR)