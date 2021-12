Pedro Vermeulen (Sparta Kruiseke) gooit de handdoek nog niet: “Er is weer een positieve vibe”

Sparta Kruiseke, laatste met amper vijf punten, speelt zondag thuis tegen White Star Adinkerke, dat voorlaatste staat. Een enorm belangrijke wedstrijd, dus. Trainer Pedro Vermeulen (50) uit Wervik, die enkele weken geleden Kevin Forrest opvolgde, weet wat hem te doen staat.

Kruiseke heeft alvast de vrije spelers Tom Ledure en Bram Debaveye aangetrokken. Ze speelden onder meer voor RC Lauwe en hadden bij EVC Beselare Vermeulen als coach.

De club heeft in negen matchen geen punt gepakt. “Als je laatste staat, dan is daar een reden voor”, zegt Vermeulen. “Het draait niet en we scoren moeilijk. Pas op, er is in de spelersgroep geen ruzie, maar bij een achterstand gaan de kopjes naar beneden. Het is een jonge en gretige groep, maar er staan geen leiders op het veld. Het wordt knokken, tegen Adinkerke, de hele wedstrijd lang.”

Vermeulen promoveerde met Beselare naar tweede provinciale, een unicum in de clubgeschiedenis. Maar in november 2018 stopte de samenwerking.

“Sindsdien kreeg ik zeven aanbiedingen. Zelf heb ik niet gesolliciteerd. Het voetbal was even weg. Ik heb thuis verbouwingen gedaan en ging op zondag met mijn vrouw naar zee – ze heeft zich in de twintig jaar dat ik trainer ben altijd weggecijferd voor mij. Maar toen belde mijn goede vriend en voorzitter Geert Bossuyt: dat Sparta in de penarie zat.”

“Ik ervaar dat mijn komst voor een positieve vibe zorgt. Ik ken hier veel mensen, en net zoals Beselare is het een familieclub. Ik heb het daar wel voor. En ze geloven dat het kan keren. Er degradeert trouwens maar één ploeg, in deze reeks van vijftien.”

Pedro Vermeulen was in het seizoen 2012-2013 een tijdlang hoofdtrainer bij RC Waregem, in de toenmalige derde klasse. Ondertussen behaalde hij het trainersdiploma UEFA A. Hij trainde enkele jaren de jeugd van Eendracht Wervik en werd nadien jeugdcoördinator bij SV Wevelgem City. (EDB)