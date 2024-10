Pascal Dermaux neemt ontslag als hoofdcoach bij Sparta Dikkebus (3A): “Schokeffect creëren”

Bij derdeprovincialer Sparta Dikkebus nam hoofdcoach Pascal Dermaux dinsdagavond ontslag omwille van de tegenvallende resultaten.

De Spartanen toonden enige ambitie, maar staan na negen speeldagen pas twaalfde. Het verschil met rode lantaarn Elverdinge is ook amper vier punten. “Ik zet een stap opzij, zodoende een schokeffect te creëren waarbij de sportieve resultaten een positieve wending zouden kunnen nemen.”

Deze week neemt assistent Steve Verkruysse over en zal geholpen worden door kapitein Angelo Lucas. Zo krijgt de club de tijd om de mogelijkheden te bekijken. “We danken Pascal voor z’n inzet en professionele toewijding aan Sparta en wensen hem veel succes in de toekomst”, klinkt het nog in een persbericht. (SBR)