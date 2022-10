Otto De Clercq geniet van fraaie reeks van Daring Brugge

De jongens van T1 Preben Verbandt verloren hun eerste competitiematch, in Eernegem. Daarna volgden zeven zeges op rij. Daring Brugge staat tweede in 3A, op één punt van Oudenburg. Otto De Clercq geniet: “Het Tempelhof is super, op en naast het veld.”

Tweede, op één punt, dat is heel mooi, maar aan een ticket voor de eindronde denkt bij Daring Brugge niemand. Iedereen is ervan overtuigd dat Oudenburg in de twee resterende duels voor de eerste periode geen steken zal laten vallen.

Dat vergalt het voetbalplezier bij Daring echter niet. Ook aanvallende middenvelder Otto De Clercq beleeft mooie tijden.

“Tot mijn zeventiende heb ik bij Harelbeke gespeeld, en daarna zes seizoenen bij Zwevegem”, vertelt hij. “Maar daar moest ik meestal bij de beloften spelen en dat had ik wel zo’n beetje gehad. Voor mijn studies kinesitherapie zit ik op kot in Brugge, en dus zocht ik een club in de omgeving. In februari van dit jaar kwam ik bij Daring Brugge terecht.”

Tevreden coach

“Tot het einde van het vorig seizoen speelde ik bij de tweede ploeg. Blijkbaar was de coach tevreden over mijn prestaties, want hij selecteerde me vanaf de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. We verloren eerder ongelukkig in Eernegem, maar daarna gingen Dosko, Beernem, Damme, De Haan, Ruddervoorde, Zerkegem en Veldegem eraan. Dat is dus echt wel een indrukwekkende reeks, hé.”

“Nu zondag moeten we tegen Eendracht Brugge spelen. Dat team ken ik niet – de coach zal ons wel goed briefen. Het staat laatste, maar wij onderschatten geen enkele tegenstander. We mogen niet nonchalant worden. En twee dagen later al, op Allerheiligen, spelen we voor de Beker van West-Vlaanderen. Dan komt KWS Club Lauwe op bezoek. Onze voorzitter verwacht een pak volk.”

“Het Tempelhof vind ik super, op en naast het veld”, zegt De Clercq. “Vriendschap is hier het codewoord. De jongens strijden voor elkaar, en elke positie lijkt me dubbel bezet. En voor mij is Daring een perfecte combinatie met mijn studies. Kampioen? Laten we daarover niet spreken. Maar Daring Brugge zou een verrijking zijn in de hogere reeks.” (JPV)