Ory Depuydt (Sp. Keiem – 3B) kijkt omhoog: “Met dit team kunnen we rond de zesde plaats eindigen”

Na een één op negen kon Sporting Keiem in De Panne nog eens winnen. Paars-wit ontvangt zaterdag SK Staden, een ideale gelegenheid om de stap naar de linkerkolom te zetten. Dat vindt ook Ory Depuydt: “We willen rond de zesde plaats eindigen.”

Sporting Keiem behaalde zeventien punten uit twaalf matchen, iets waarmee ze bij paars-wit matig tevreden kunnen zijn. “Misschien hadden we al wat meer punten verdiend, maar in het voetbal krijgt de beste ploeg niet altijd de punten”, weet Ory Depuydt. “Als ploeg willen we ergens rond de zesde plaats eindigen. Een realistische doelstelling en we zullen er alles aan doen om die te verwezenlijken.”

Daarvoor moet Sporting wel nog een paar plaatsjes stijgen. “Maar ik ben ervan overtuigd dat we in deze groep voldoende kwaliteit hebben om dat doel te halen”, aldus de 21-jarige Zarrenaar, die afgelopen zomer de overstap van Handzame naar Keiem maakte. “Vorig seizoen degradeerden we met Handzame naar vierde provinciale en ik vind dat mijn niveau in derde ligt, waardoor ik voor Keiem koos.”

“Een goede keuze, zo bleek, want ik ben erg gelukkig in Keiem. De coach heeft naar mijn gevoel veel vertrouwen in mij, want ik heb al iedere match mogen starten en sta ook vaak de volle negentig minuten tussen de lijnen. Zelf ben ik niet altijd helemaal tevreden over mijn prestatie. Ik zou het liefst nog iets vaker beslissend zijn, zodat ik van nog grotere waarde kan zijn voor de ploeg.”

Zaterdag ontvangt Keiem met SK Staden een ploeg die twee punten minder telt. “Ik verwacht een goede match, met twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Het veld ligt er niet al te goed meer bij, dus het zal volgens mij een wedstrijd worden waarin om iedere bal geknokt wordt”, besluit de student ergotherapie.

(SB/MG)