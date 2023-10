Nordin Gouwy hoopt op beterschap voor Brielen Sport

Brielen Sport kan niet echt spreken van een geslaagde start als neofiet in derde provinciale A. Men beseft bij het team van Michiel Logie maar al te goed dat het de komende weken veel beter zal moeten, wil men uit de degradatiezone geraken. Zondag komt middenmoter TSC Proven op bezoek.

Meer verdiend

“We kunnen niet ontkennen dat we meer verwacht hadden van onze competitiestart”, bekent de 25-jarige middenvelder Nordin Gouwy. “Op zich waren onze prestaties op het veld niet zo slecht maar enkel tegen Staden en Gits kregen we loon naar werken. Tegen leider Beselare verdienden we eigenlijk ook meer dan een verliesbeurt maar het geluk bleef uit. Op Handzame kregen we vorig weekend in twee korte momenten evenveel doelpunten binnen en konden we de boeken sluiten, maar zelfs daar waren we vele momenten de betere ploeg op het veld.”

En nu komt dus TSC Proven op bezoek. “We beseffen zowel met de technische staf als de spelersgroep dat we dringend punten moeten halen zodat we rustiger naar de toekomst kunnen kijken. Dat is alleen mogelijk door een mooie reeks zonder nederlagen neer te zetten. Hopelijk starten we daarmee al nu zondag. Voor mij is TSC Proven een nobele onbekende, gezien we al enkele jaren telkens in een andere reeks speelden. Verzachtende omstandigheden hebben we niet meer want zowat iedereen van de A-kern is weer beschikbaar.”

Niet meer opstappen

Nordin is stilaan een meubelstuk aan het worden bij Brielen Sport. “Ik heb hier mijn jeugd doorlopen tot ik als scholier verhuisde naar eerst KSK Vlamertinge en later KFC Poperinge. Ik miste echter de heimat, nu zes jaar geleden, en zit hier goed. Aan ooit nog opstappen, denk ik niet meer. Waarom zou het ook moeten met zo’n bende?”, besluit de EPB-verslaggever uit Ieper. (SBR)