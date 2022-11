Noa Groenemans (De Haan 3A): “Geen punten meer verliezen”

Eendracht De Haan won met 6-0 bij Vamos Zandvoorde. Spits Noa Groenemans scoorde twee keer twee doelpunten en heeft er nu elf achter zijn naam.

“We willen al enkele jaren weer naar tweede provinciale”, zegt de vierdejaarsstudent industrieel ingenieur in Gent. “In de eerste wedstrijden hebben we wel domme punten verloren. We scoorden te weinig en slikten te veel goals. Zo ontstond een kloof met de top drie. Tien punten achterstand – we kunnen ons geen verliespunten meer veroorloven. We begonnen heel geconcentreerd aan de match tegen Vamos en konden vroeg scoren. Twaalf goals in twee matchen, waarvan vier van mij – ik zit nu aan elf, ik mag niet klagen. Uiteraard hoop ik dat er nog volgen. Mijn maat in de spits, Jens Boey, heeft er ‘nog maar’ zeven, maar hij is wel de man van de assists. Als die ook weer begint te scoren, staan ons mooie tijden te wachten.”

Eendracht De Haan speelt nu thuis tegen Dudzele. “Het wordt een confrontatie met onder meer ex-Hanenaars Arne Capelle en PJ Schelstraete. We krijgen de overwinning niet cadeau.” (FRO)