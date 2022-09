Nieuwe T1 Koen De Bie neemt sterke start met HO Oedelem (3A)

Toen de voorbereiding startte op de Bruinberg werden de spelers vergast met een vreemde eend. Koen De Bie heeft een pak ervaring in Oost-Vlaanderen maar kwam in onze provincie nog niet aan bod. In moeilijke omstandigheden bereidde hij zijn groep voor op de start van de competitie.

De eerste opdracht van de Oostvelders was een trip naar titelpretendent Ruddervoorde. Daar haalde de groep van Koen De Bie een billijke puntendeling. De opener in eigen vesting mondde uit op een krappe zege tegen Aarsele. Vier op zes zijn mooie cijfers op het palmares van Koen De Bie. “Toen ik onderhandelde met mijn nieuwe vereniging werd ik verrast door de warmte van mijn gesprekspartners. Toen al was ik overtuigd dat ik een juiste keuze maakte. Mijn voorganger Lorenzo Frickelo zette en stap terug en fungeert nu als mijn assistent. Welnu, ik kan mij geen betere T2 indenken en begrijp zijn beslissing. Hij startte destijds als T2 bij HO Oedelem en voelde zich heerlijk in zijn vel dicht bij de spelersgroep. Daarna werd hij gepromoveerd tot eerste in bevel en vervulde gemotiveerd zijn functie. Lorenzo moest meer afstand nemen. Die schitterende gevoelsmens leek minder in zijn sas. Het is pure klasse dat hij zijn hart volgt.”

Schaduwvlek

“Zelf ken ik het spelletje door en door. Anderzijds ben ik nauwelijks op de hoogste van de sterkte van de rivalen. Lorenzo is op dat vlak als een computer. Alles wat ik hem vraag, weet hij. We werken vlekkeloos samen. En ja, ik neem meer afstand, al kan iedereen bij mij terecht. De kantine is een heerlijke pleisterplaats. De vroegere voorzitter Kamiel Van Hyfte blijft een gemotiveerd verteller en een wijze veteraan. Kortom, ik voel me gelukkig, al ontwaar ik één schaduwvlek. Ons veld is serieus geteisterd door de hitte. We beschikken niet over voldoende middelen om regelmatig te sproeien. Misschien kan de gemeente een helpende hand toesteken.”

“Tijdens corona hebben de provinciale voetballers andere waarden leren appreciëren. Zij vinden het logisch om op vakantie te gaan tijdens de voorbereiding. Daar moet je als coach mee leren leven. Anderzijds vind ik het frappant, net nu de wedstrijden voor de Beker van West-Vlaanderen een week vroeger startten. Heb je opgemerkt dat sommige ploegen af en toe forfait gaven wegens een gebrek aan spelers? Waarom de competitie geen maand of twee maanden opschuiven zodat we eind augustus de voorbereiding kunnen aanvatten?”

Zaterdag 17 september om 19.30 uur: VC Vamos Zandvoorde – HO Oedelem.