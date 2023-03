Niels Ballegeer blijft scoren bij VK Dudzele (3A): “Derde provinciale is veel zwaarder dan vroeger”

Op bezoek bij Eernegem verloor VK Dudzele met 3-0 na twee strafschoppen in geschenkverpakking. De gasten misten vijf sterkhouders wegens letsels en schorsingen.

Niels Ballegeer slaagde er niet in de netten te doen trillen. De prijsschutter erkende de overmacht van de thuisploeg. “Derde provinciale is veel zwaarder dan vroeger. Ik ken de reeks door en door dus ik weet waarover ik spreek. Dat we ondanks alles op vijf matchen voor het einde gered zijn, spreekt boekdelen. Onze jongens strijden altijd voor elke bal en afscheidnemend T1 Dany Couvreur is en blijft een kanjer. Hij wordt opgevolgd door mijn ex-ploegmaat en huidig assistent Sören Maenhout. Een goede keuze lijkt me: de vroegere voetballer met weergaloze traptechniek krijgt veel volmachten en boezemt vertrouwen in.”

“Afgelopen kampioenschap lukte ik 43 treffers. Nu zit ik aan 14. Misschien moet ik mikken naar 20, al vrees ik dat het me niet zal lukken. Anderzijds, je weet maar nooit: ik kies altijd de juiste positie: het is blijkbaar aangeboren. Voor Eernegem verloren we in zes matchen niet meer. We lieten een steekje vallen en worden nu geconfronteerd met serieuze kleppers. Eerst ontvangen we Eendracht De Haan, dan trekken we naar Daring Brugge. Dan volgt een niet te onderschatten drieluik: Zerkegem, Oudenburg en Beernem. Allerminst willen we eindigen in mineur al hebben we niets meer te winnen of te verliezen. Er is ook nog zoiets als sportieve eer. Wat mezelf betreft twijfel ik tussen nog een jaartje doorgaan in Dudzele of definitief stoppen. Ik zit op tram 35 en de kwaaltjes wijken zo vlug niet meer als vroeger. Het wordt hoe dan ook tijd om de knoop door te hakken en klare wijn te schenken aan onze geliefde voorzitter Johnny Deryckere.” (JPV)

Zaterdag 25 maart om 19.30 uur: VK Dudzele – E. De Haan.