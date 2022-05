Nicolas Somers nieuwe trainer KFC Lendelede

Bij KFC Lendelede in derde provinciale hebben ze een nieuwe trainer beet. Nicolas Somers komt over van SK Nieuwkerke en moet Lendelede volgend jaar naar de eindronde loodsen. Van zijn vorige clubs kreeg de trainer unaniem lovende kritieken.

“We zijn bij Nicolas terecht gekomen via een aantal goede connecties in bevriende clubs”, opent voorzitter Jo Viaene. “Zij hadden al met hem gewerkt en hij kreeg unaniem erg goede kritieken. Bovendien heeft onze sportief verantwoordelijke een zeer goed gesprek met hem gehad, waardoor hij overtuigd was van de kwaliteiten van deze jonge, beloftevolle coach. Uiteraard beschikt hij over de juiste diploma’s, waaruit de ambitie spreekt om zich continu te willen bijschaven.”

“De verwachtingen voor volgend seizoen is dat we beter doen dan dit jaar waarin we toch wat onder de verwachtingen zijn gebleven. We hopen dat de coach terug het vuur kan aanwakkeren. We menen dat de ploeg versterkt is met een aantal direct inzetbare spelers uit hogere reeksen. Voorts rekenen we erop dat een aantal jongeren – onder andere Lendeleledenaren die we terughaalden – kunnen doorbreken in de eerste ploeg. Sportief een goed seizoen dus, maar geen avonturen. Voetjes op de grond, maar als er mogelijkheden zijn, gaan we ze niet laten liggen.”

Eindronde halen

“Lendelede is ieder seizoen ambitieus”, weet Nicolas Somers, de nieuwe trainer van KFC Lendelede. “Het sportieve spreekt me dus enorm aan. Het is ook een club waar iedereen zich goed kan voelen. Dat is ook belangrijk. Verder woon ik op 5 km van het terrein, wat ook niet onbelangrijk is. Allemaal goede redenen om de stap naar Lendelede te maken.”

“Als je bij Lendelede terechtkomt, dan weet je als coach dat de club graag de eindronde haalt. Dat is dit jaar niet anders. Zelf zou ik graag snel een hecht en stevig team kneden die regelmatig is op vlak van resultaten. Het huiswerk bij KFC Lendelede is klaar. We kunnen dus beginnen”, besluit Nicolas. (RV)