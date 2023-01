Nick Van Den Kerckhove (Eendracht De Haan): “Zullen ons vel duur verkopen”

Eendracht De Haan ging met 1-3 winnen op het veld van White Star Oudenburg en nestelt zich op de tweede plaats in de rangschikking (3A), op zeven punten van leider Daring Brugge. De zege was verdiend. Speler Nick Van Den Kerckhove en trainer Kris Brackx glunderden.

“Thuis hebben we maar één wedstrijd verloren en het was tegen WS Oudenburg”, vertelde Oostendenaar Nick Van Den Kerckhove (27), ex-speler van WSO en leraar in KA Athena. “Het was de beste ploeg van de heenronde. We hadden vandaag iets goed maken. We wisten ook dat ze in een dipje zaten, met vier mindere prestaties op rij. We zijn de match gestart met een goede organisatie. In de eerste helft hebben we geen kansen weggegeven, waren we gevaarlijk op de counter en zijn we, ergens verdiend, op een 0-2 ruststand geklommen. Jens Boey en Robbe Cappelle waren de goalgetters.”

“In de tweede helft drong de thuisploeg geweldig aan, maar we hebben ze goed opgevangen en zelf nog meerdere kansen gecreëerd. In de slotfase werd het toch nog 1-2 en de spanning steeg. In extra tijd trok de thuisploeg massaal in de aanval en na balverlies kon Jens Boey voor een leeg doel met zijn tweede treffer de eindstand op 1-3 brengen.”

In de eerste periode van de competitie kende De Haan behoorlijk veel pech.

“We hebben ons herpakt met zeven overwinningen op rij en staan nu in de top drie. We hebben een ploeg om mee te strijden voor de prijzen, ook voor de titel. Maar we blijven met de voetjes op de grond. Het seizoen duurt nog lang. Er zijn nog veel punten te winnen of te verliezen. We zullen ons vel wel duur verkopen. De sfeer zit goed. Na drie jaar WSO en één seizoen Vamos Zandvoorde ben ik terechtgekomen in een leuke bende. Heel de ploeg heeft al bijgetekend, en met Laurens Colpaert en Larsen Sys zijn er al twee versterkingen voor volgend seizoen. Blijven werken is de boodschap.”

Gegroeid

Trainer Kris Brackx kwam uit de kleedkamer met een ‘kamerbrede’ glimlach.

“We pakken 21 op 21 uit de zeven laatste matchen en dat betekent dat we goed bezig zijn. We brengen heel volwassen, realistisch voetbal en creëren veel kansen. We wisten dat Oudenburg het de laatste weken moeilijk had, maar het blijft nog altijd een topploeg om tegen te spelen. Ik ben heel fier, want de jongens hebben een super prestatie geleverd. We groeien als ploeg en pakken onze zevende zege op rij. Alle spelers hebben bijgetekend en we zullen samen keihard blijven werken om zo hoog mogelijk te eindigen. Ik ben acht jaar bij Eendracht, hopelijk kunnen we promoveren naar tweede provinciale.”