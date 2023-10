Nelson Roelens mikt op twintig goals voor SK Elverdinge (3A)

Na een 2-0-overwinning tegen rode lantaarn Sporting Keiem kijkt SK Elverdinge zaterdagavond met vertrouwen leider KEVC Beselare in de ogen. De troepen van Alex Verlinde zullen het dan wel zonder hun topschutter Nelson Roelens (33) moeten rooien. De ervaren aanvaller pakte afgelopen weekend zijn derde gele kaart van het seizoen en moet een weekje brommen.

Beselare is dit seizoen nog ongeslagen, maar SK Elverdinge wil daar verandering in brengen. “Het is doodjammer dat ik geschorst ben, maar het komt op zich nog goed uit. Mijn zoontje (Vic Roelens, red.) werd maandag namelijk geboren. Ik kan nu wat meer tijd met hem doorbrengen”, weet Roelens. “Mijn ploeggenoten staan voor een aartsmoeilijke opdracht, maar volgens mij zijn we niet kansloos. We zijn uitstekend op dreef en staan onder onze waarde geklasseerd. Tegen Gits en Kortemark pakten we één op zes, maar voor hetzelfde geld trekken we tot tweemaal toe aan het langste eind. Het geluk stond niet aan onze kant. Momenteel kamperen we op de tiende plaats, maar ook een topzesnotering behoorde tot de mogelijkheden. Niettegenstaande mogen we tevreden zijn. Ons hoofddoel is om erin te blijven. We zijn op de goede weg.”

Goaltjesdief

T1 Alex Verlinde kiest voor een mix van ervaring en jeugd. “Er zitten heel wat goede voetballers in onze kern”, gaat Roelens verder. “Tegenover vorig seizoen zijn we absoluut versterkt. De coach speelt ook een groot aandeel in ons succes. Ik ben enorm tevreden over zijn manier van werken en ik ben niet alleen. De groep staat voor de volle honderd procent achter de trainer.” Roelens liet dit seizoen al zes keer de netten trillen, maar zijn honger is nog lang niet gestild. “Ik wil dit seizoen een twintigtal doelpunten maken. Dat is realistisch, want ik ben een echte goaltjesdief. Ook de voorbije jaren raakte ik vaak aan dat aantal. Maar persoonlijk succes is voor mij minder belangrijk. Ik hoop dat we op ons elan kunnen verdergaan. Ik teken voor een zorgeloos seizoen.” (IVDA)

Zaterdag 21 oktober om 19 uur: KEVC Beselare – SK Elverdinge.