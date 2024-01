Michiel Logie moet met Brielen Sport (3A) snel wat opschuiven

In derde provinciale A loopt het niet zo gesmeerd voor Brielen Sport. De ploeg van coach Michiel Logie staat derde laatste, waardoor er nog geen zekerheid is over een verlengd verblijf. De opdracht is om zo snel mogelijk enkele plaatsen op te schuiven. Misschien kan dat zondag al, na een eventuele winst bij middenmoter SK Staden.

“Vorig weekend hebben we ons eerste gelijkspel van het seizoen behaald”, zegt de 29-jarige leerkracht uit Poperinge. “Maar nog hoopgevender is dat we voor het eerst dit seizoen ook de nul hebben gehouden. Vooraf hadden we misschien wel nog meer verwacht dan dit blank gelijkspel, na afloop konden beide teams wel content zijn. Dan nog blijft het voor ons niet het verwachte seizoen. Het wordt eigenlijk gekenmerkt door veel tegenslag. Zo verloren we al enkele keren door een tegengoal in blessuretijd.”

Kloof in maart

Zondag moet Brielen aan de bak in Staden. “Het is een ploeg die in principe binnen onze mogelijkheden moet liggen. Dat hebben we toch bewezen in de heenwedstrijd door te winnen. Dat komt ook doordat het een ploeg is die voetbal toelaat en dat zelf ook probeert te spelen. Details zullen dus wellicht over winst of verlies beslissen. Hopelijk is het dat eerste, zodat we zo rap mogelijk enkele plaatsen kunnen opschuiven richting veiliger oorden. Dan moeten we in maart proberen een definitieve kloof te slaan met de staartploegen, wanneer we onze rechtstreekse concurrenten Kortemark, Elverdinge en Vleteren treffen.”

In Brielen zijn de gesprekken voor volgend seizoen volop aan de gang.

“Bijna iedereen heeft al bijgetekend. Gregory Nuytten en Kevin Serruys stoppen met voetballen. Kevin zal wellicht bij de club blijven, in een andere functie. Inkomende transfers zijn er nog niet”, aldus nog Michiel Logie. (SBR)

Zondag 21 januari om 14.30 uur: SK Staden – Brielen Sport.