Maxime Vasconcelos speelt derby met KFC Poperinge (3A): “Zo lang mogelijk ongeslagen blijven op ons eigen veld”

KFC Poperinge sloot 2024 af op de eerste plaats in derde provinciale A. Eerste achtervolger FC Dadizele Sport telt evenveel punten, waardoor het nog een spannende titelstrijd kan worden. Zondag komen de buren uit Vleteren op bezoek in de Hoppestad. In de heenmatch bleef Poperinge steken op 1-1.

KFC Poperinge bouwde in het tussenseizoen aan een nieuwe ploeg en een van die nieuwe gezichten is Maxime Vasconcelos. De eerste jaren van zijn voetbalcarrière speelde hij in Noord-Frankrijk. “Ik kwam uit voor Wattrelos, Marcq-en-Baroeul en Halluin”, vertelt Maxime (31). “Daarna stapte ik over naar België waar ik actief was bij Dadizele, Ploegsteert en een jaartje bij Esplechin in Henegouwen. Steve Cottry contacteerde me om opnieuw in West-Vlaanderen te komen voetballen bij KFC Poperinge. Ik woon in het Franse Wasquehal, zo’n 50 minuten rijden van Poperinge. Het is een lange rit, maar ploegmaat Raba Djegham woont niet ver. Zo zijn de ritten een stuk aangenamer.” Maxime is van nature linkerflankaanvaller. “Eigenlijk kan ik op alle aanvallende posities uit de voeten. Aangezien de coach vaak in 3-5-2 speelt, sta ik dit seizoen geregeld als wingback. Dat is dus lager dan gewoonlijk en ik leg veel meters af. Ik ben tevreden over mijn speelminuten en miste nog maar twee wedstrijden.”

Burenduel

Hij kijkt met Ploegsteert dit seizoen een ex-ploeg in de ogen. Poperinge speelde al twee keer tegen de Henegouwers. “Ik heb er nog veel vrienden. Thuis werd het 8-0 en scoorde ik een van mijn twee treffers tot nu toe. Daar verloren we jammer genoeg met 3-0. Dat was onze laatste match voor Nieuwjaar en het is jammer dat we zo de winterstop in moesten. We hebben in de winterstop goed getraind en hernamen al op 27 december. Zondag moeten we klaar zijn voor onze volgende opdracht: thuis tegen VKW Vleteren. Daar werd het 1-1 en we merkten dat die match wel leeft. Ook zondag verwachten we veel volk voor dit burenduel. Thuis verloren we nog niet en dat willen nog een tijdje zo houden.”

KFC Poperinge staat ondanks de uitschuiver in Ploegsteert nog steeds op kop. “Als je eerste staat, dan wil je daar blijven. Dadizele zit ons op de hielen en zij zijn ook een hele sterke ploeg. We moeten elke week blijven werken”, aldus Maxime, die nog niets kan zeggen over volgend seizoen. “Ik nam nog geen beslissing en ik verwacht dat we binnenkort nog rond de tafel gaan zitten.” (API)

Zondag 12 januari om 15 uur: KFC Poperinge VKW Vleteren.