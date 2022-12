Maxim Vyncke is goudhaantje van Daring Brugge (3A): “Ik speel liever kampioendan topscorer te worden”

Tegen het zich kranig werend VK Dudzele deed Daring Brugge wat het moest doen: drie punten pakken. De jongens van Preben Verbandt konden echter niet rekenen op hun goudhaantje Maxim Vyncke. Hij kampte met een letsel.

Na afloop werd de bezoekende coach in de kantine door een supporter getrakteerd op een drankkaart. Hij stak het kleinood in zijn zak, ging consumpties bestellen en betaalde, zonder nog aan die kaart te denken. De coach zat allicht in hogere sferen want door het verlies van rivaal KWS Oudenburg zijn de jongens van het Tempelhof de fiere leiders van de reeks. Maxim Vyncke genoot mee van de euforie. “In tien matchen scoorde ik al 13 goals”, aldus Maxim.

“Voetbal is mij ingegeven met de paplepel want mijn vader Björn, die mijn carrière van heel nabij volgt, was de superspits van Excelsior Zedelgem in eerste provinciale. Pa weet het alvast, ik streef ernaar om zijn loopbaan te overtreffen. Misschien zal ik zondag, tegen Damme, weer fit zijn, misschien ook niet. We zien wel.”

Vaste waarde

“Mijn voetballeven begon bij Club Brugge. Vervolgens waagde ik mijn kans bij Torhout KM. Sinds de U15 ben ik lid van Daring Brugge. Zo kan ik dicht bij mijn deur voetballen. Ik was amper 16 toen ik al mocht meetrainen met de hoofdkern. Stelselmatig pikte ik minuten mee. Sinds dit kampioenschap ben ik een vaste waarde en blijkbaar word ik gevolgd door ploegen uit hogere reeksen. Zelfs bij twee teams uit eerste provinciale mocht ik al op gesprek komen.”

“Ze moeten nu niet meer aandringen, want ik tekende bij op het Tempelhof. Hier voel ik me thuis. Ik wil nog minstens één seizoen bevestigen op amper vijf minuten van mijn woning. Ik heb immers nog geen rijbewijs, hé. We staan op kop, dus moeten we durven zeggen dat we voor de titel gaan. Liever kampioen dan topscorer. Ik wil graag proeven van de hogere reeks.”

(JPV)