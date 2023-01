Mattias Van Acker, doelman van KFC Damme (3A): “Ik heb nu eenmaal een hart van koekebrood”

Na de zege tegen Zandvoorde bezet KFC Damme de derde laatste stek. T1 Peter Linskens, die vorig seizoen miraculeus het behoud verzekerde, is formeel: “Nog 13 finales en dan moet er versterking komen voor volgend kampioenschap.”

In november werd de coach geconfronteerd met keepersperikelen. Ten einde raad contacteerde hij de 43-jarige Mattias Van Acker, die prompt aanvaardde om te depanneren. De goalie keepte voor het eerst op 20 november, in Dudzele, waar hij meer dan 20 jaar geleden de netten verdedigde.”

“Het is zo moeilijk om dat spelletje los te laten. Pakweg acht jaar geleden nam ik afscheid van het provinciale voetbal toen ik eerste keeper was bij HO Oedelem. Bij Male zou ik de goalies trainen, maar ik werd verzocht te hervatten tussen de palen. Ik aanvaardde tot einde seizoen. Toen ik voor de tweede keer de handschoenen had opgeborgen, werd ik gecontacteerd door Varsenare.”

“Nooit eerder kwam ik uit in de hoogste provinciale reeksen: dat kon ik toch niet weigeren? Drie fantastische competities, twee in eerste en eentje in tweede provinciale, breide ik aan mijn loopbaan. Dan keerde ik nog even terug naar Male maar corona gooide roet in het eten”, vertelt Van Acker.

Politie

“Opnieuw had ik afgehaakt en zette alles op mijn studies officier bij de politie. Tot de voorzitter van Beernem mij vroeg om hem uit de nood te helpen. Er was geen doelman meer beschikbaar. Daar keepte ik met een deels afgerukte spier en problemen aan de achillespees. Wat wil je, ik kon die schitterende vrienden toch niet in de steek laten?”

“Nu ben ik benoemd tot commissaris in Gent en vervul ik shiften van 12 uur. Toch ging ik in op het verzoek van Peter Linskens. Ik heb nu eenmaal een hart van koekebrood. Na een afwezigheid van meer dan drie maanden is doelman Daython Ysewijn, die de competitie startte, hersteld. Natuurlijk wilde ik een stap opzij zetten maar de coach besloot me te laten staan.”

“Organiseren en het spelletje lezen zijn mijn sterke wapens, naast mijn uitstekende fysische conditie, met dank aan mijn werkgever. Als we ons redden zal ik onvoorstelbaar genieten en terugblikken op pakweg 25 jaar vreugde in klimmen en dalen.”

(JPV)